Samsung Galaxy S23 FE si farà, ma con un nuovo chip

Samsung ha cambiato di nuovo idea e lancerà il suo Galaxy S23 FE nel quarto trimestre del 2023, smentendo tutti i recenti rumor secondo cui l’azienda aveva accantonato il progetto. Dopo il tira e molla delle settimane passate, il colosso della tecnologia è tornato nuovamente sui suoi passi, confermando (di nuovo) la Fan Edition dell’S23 ma cambiando il comparto tecnico del suo smartphone. Ne è convinto il noto blog Sammobile, che pubblica in esclusiva numerosi dettagli tecnici sul prossimo FE di Samsung. A partire dal processore: nel Galaxy S23 FE verrà usato un chip Exynos 2200, che andrà a sostituire lo Snapdragon 8 Gen 2 già presente su tutta la serie S23.

Samsung Galaxy S23 FE: il processore

L’idea di Samsung, secondo Sammobile, è dunque quella di lanciare il nuovo Galaxy S23 FE con all’interno un chip Exynos 2200, che sarà lo stesso in tutti i mercati globali. Se ciò si rivelerà corretto, allora i fan di Samsung potrebbero restare delusi perché in molti speravano in uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 ma "economico".

Oltretutto l’Exynos 2200 è lo stesso processore usato per la versione europea del Galaxy S22, ed è stato da molti considerato un chip di "serie B" rispetto al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 usato per la versione venduta in USA.

Quando il Galaxy S23 FE arriverà sul mercato, quindi, il chip Exynos 2200 avrà quasi due anni e, per di più, una cattiva fama alle spalle.

Un’altra delle preoccupazioni degli utenti riguarda l’ottimizzazione del vecchio chip che, con i problemi di surriscaldamento segnalati sui dispositivi precedenti, dovrà essere oggetto di molte cure da parte dell’azienda, soprattutto per i consumatori Statunitensi, abituati alle performance degli Snapdragon e poco avvezzi a un processore del genere.

Samsung Galaxy S23 FE: come sarà

Oltre al processore, Sammobile pubblica anche diversi dettagli tecnici su Samsung Galaxy S23 FE, primi fra tutti quelli sul comparto fotografico. Seguendo l’andamento delle decisioni aziendali, con S20 FE e S21 FE che avevano in dotazione la stessa fotocamera principale dei fratelli maggiori, appare probabile che la Fan Edition dell’S23 avrà il sensore da 50 MP già visto su S22 e S23 base.

Seguendo sempre un ragionamento del genere, il nuovo smartphone avrà 128 GB o 256 GB di archiviazione e 6 o 8 GB di RAM.Anche la batteria potrebbe essere la stessa dei suoi predecessori, quindi da 4.500 mAh e probabilmente con ricarica cablata da 25 W.

Samsung Galaxy S23 FE: il prezzo

Al momento ancora non ci sono indicazioni riguardo al prezzo di Samsung Galaxy S23 FE e l’unica informazione al riguardo sembra essere quella della presunta data d’uscita, fissata al quarto trimestre del 2023.

Tuttavia, tenendo in considerazione quanto accaduto in passato, può essere possibile ipotizzare la fascia di prezzo nella quale verrà collocato il dispositivo. Il Galaxy S21 FE, ad esempio, è arrivato in commercio a gennaio 2022 a un prezzo di 769 euro nella configurazione 6 /128 GB e a 839 euro in quella 8 /256 GB.

Se anche l’S23 FE seguisse questa strada, però, difficilmente potrebbe conquistare gli utenti che, vista la (presunta) scheda tecnica, potrebbero optare tranquillamente per un Galaxy S22, disponibile su Amazon da venditori terzi con prezzi inferiori a 600 euro nella versione 8/128 GB e spesso oggetto di ulteriori offerte da parte dell’e-commerce.