Samsung Galaxy S23, fate presto perché l'offerta su Amazon è strepitosa

Tra gli smartphone top di gamma quelli di Samsung hanno sempre un posto molto particolare: con la sua gamma Galaxy S, infatti, Samsung ha di fatto portato nel mondo Android il concetto di "premium" tipico del mondo Apple. Un po’ tutti gli altri produttori si sono accodati, alzando prograssivamente caratteristiche e prezzi dei loro flagship. Così, oggi, per comprare un Samsung Galaxy S23 ci vuone una cifra molto vicina ai mille euro, a meno che non si trovi una buona offerta su Amazon. Una offerta come questa.

Samsung Galaxy S23 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB GB

Samsung Galaxy S23: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S23 è un top di gamma premium, a partire da scocca e cornici in alluminio, retro e parte frontale protetti da Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP68 che attesta resistenza a acqua (brevi immersioni) e polvere.

Il SoC scelto per il Samsung Galaxy S23 è il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Ma non c’è possibilità di espansione della memoria di archiviazione. Per la prima volta dopo tanti anni Samsung ha usato lo stesso chip anche per i telefoni venduti in Europa, facendo felici anche gli utenti italiani con un eccellente processore.

Il display misura 6,1 pollici, è di tipo AMOLED, compatibile con il formato HDR10+, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 1.750 nit e lettore per le impronte digitali integrato sotto il pannello.

Sul retro del telefono ci sono i tre sensori fotografici: il principale da 50 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico, lo zoom 3X sempre con OIS da 10 MP (f/2.4) e l’ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 12 MP (f/2.2).

L’audio è stereo e di ottima qualità, grazie a una coppia di speaker firmati AKG. Tra le connessioni disponibili, oltre al 5G (tutte le frequenze), ci sono WiFi 6e, Bluetooth 5.3, il chip NFC per i pagamenti contactless e tutti i sistemi satellitari di geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 3.900 mAh e la ricarica è da 25W, mentre la ricarica wireless è da 15W.

Samsung Galaxy S23: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy S23 è uno dei top di gamma 2023 più richiesti e apprezzati sul mercato, nonostante il prezzo di 979 euro. Alto, indubbiamente, ma quando si parla di Samsung, sappiamo che la qualità si paga. Però, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile portarlo a casa scontato a 849 euro (-13%, -130 euro) e con il caricabatteria incluso nella confezione. Per chi può, questa è l’occasione giusta da non lasciarsi sfuggire.

Samsung Galaxy S23 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB GB