Samsung Galaxy S23 Ultra: foto straordinarie, ma non solo

Qualità delle immagini superiore, è questa la soffiata che arriva dal noto leaker Ice Universe sul nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, che scatterà immagini con un teleobiettivo molto migliore rispetto a quello, già ottimo, di Galaxy S22 Ultra (in foto). Questa voce altro non fa che confermare che l’interesse intorno al nuovo telefono premium di casa Samsung è alle stelle e che probabilmente al suo debutto sui mercati questo modello stupirà tutti.

Samsung Galaxy S23 Ultra: come sarà

Mettendo assieme le informazioni di qui emerse e spifferate dai vari leakers abbiamo un identikit, seppur non ufficiale, del nuovo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra.

Quasi certamente, il processore del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che debutterà ufficialmente a metà novembre. Non si hanno ovviamente informazioni certe sul chip, ma i rumors insistono nel dire che avrà un core ad alta potenza e a 3,36 GHz, tre core medi a 2,80 GHz e quattro core ad alta efficienza a 2,02 GHz. La RAM potrebbero partire da 8 GB, ma più probabilmente sarà da 12 GB.

Nessuna novità dal fronte del display che dovrebbe rimanere il medesimo AMOLED da 6,8 pollici ma con un picco di luminosità eccezionale di 1.750 nit così come la batteria che resterebbe la medesima di 5.000 mAh con ricarica a 25W di potenza.

Ma l’attesa maggiore, quella che manda in fibrillazione i leakers riguarda le fotocamere, perché proprio sul Samsung Galaxy S23 Ultra sarà collocato sul retro l’inedito sensore Isocell HP2 da 200 MP. Per il resto dei sensori dovremmo ritrovare, come suggerisce il leaker Ice Universe, le fotocamere da 10 MP entrambe con OIS (lo stabilizzatore ottico) una con zoom 3x e l’altra più potente 10x.

Previsti, inoltre, non meglio precisati "miglioramenti nel colore" grazie a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale.

Galaxy S23: quando arriva

Il nuovo top di gamma Galaxy S23 Ultra potrebbe essere presentato tra poche settimane, forse entro Natale, anche se la serie Galaxy S di solito viene ufficializzata a inizio anno. Quest’anno, però, il chip usato (l’8 Gen 2) verrà ufficializzato un mese prima. Ci sono discrete possibilità, ma nessuna certezza, che il Samsung Galaxy S23 Ultra possa essere già in pre-ordine a dicembre 2022.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, con sicurezza possiamo dire che potrebbe essere superiore all’S22 Ultra sia per la presenza di una nuova fotocamera da 200 MP e di un SoC di ultimissima generazione, sia per gli aumenti che sta subendo l’intero comparto tecnologico.