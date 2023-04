Samsung Galaxy Tab A8: il tablet è al prezzo al minimo storico

Tra i tanti tablet disponibili sul mercato c’è una categoria molto amata e molto acquistata: sono i "tablet da divano", quelli che servono principalmente per rilassarsi su internet o sui social e per guardare un po’ di contenuti in streaming. Non serve tanta potenza e, purtroppo, questo ha spinto molti produttori cinesi a inondare il mercato con tablet di scarsa qualità.

Per fortuna, però, ci sono anche quelli buoni, fatti bene e persino di ottima marca. Come il Samsung Galaxy Tab A8, versione 2022, che ha uno schermo da 10,5 pollici di qualità e una grande batteria che cancella l’ansia da autonomia. Non costa quanto i tablet cinesi, è vero, ma solo se non è in offerta. Adesso, invece, l’offerta giusta c’è: tanto sconto su Amazon, con il prodotto venduto e spedito direttamente dal colosso dell’ecommerce.

Samsung Galaxy Tab A8 – Unisoc T618 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy Tab A8: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Samsung Galaxy Tab A8 è l’Unisoc T618 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, che è possibile espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display misura 10,5 pollici ed è di tipo LCD, con risoluzione WUXGA, cioè 1.920×1.200 pixel. Si tratta di una risoluzione superiore al Full HD, che in pratica lascia un po’ di spazio in alto e in basso quando si vede un film in Full HD su questo tablet. L’altezza in più risulta comoda, poi, anche quando si scrive una email o si fa del lavoro d’ufficio.

Sul retro del tablet è collocata la fotocamera da 8 MP mentre, sulla parte anteriore, il sensore frontale da 5 MP è posizionato su uno dei lati lunghi della cornice. Anche questa scelta aumenta la comodità d’utilizzo di questo tablet, perché ci permette di fare videochiamate tenendo il tablet in orizzontale.

Buona anche la configurazione audio, che si basa su quattro speaker con compatibilità Dolby Atmos, a conferma della vocazione all’intrattenimento del tablet.

L’offerta in corso su Amazon è disponibile sul Samsung Galaxy Tab A8 in versione WiFi, quindi senza slot per la scheda SIM. Per la precisione si tratta del WiFi 5 Dual Band, e c’è anche la connessione Bluetooth 5.0 e l’utilissima presa per il jack da 3,5 millimetri per inserire le cuffie con il filo. Manca il chip NFC, poco utile sui tablet e, infatti, quasi mai presente.

Infine completa la scheda tecnica la batteria che ha una capacità di 7.000 mAh, decisamente buona per l’utilizzo tipico di questo tablet, e la ricarica da 15 watt.

Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è arrivato in Italia oltre un anno fa ma grazie al grande equilibrio della sua scheda tecnica è ancora più che adatto agli scopi per cui è stato progettato: guardare film e serie TV comodamente sul divano, usare le app dei social e mandare messaggi, navigare su internet, magari per fare shopping. Intrattenimento e relax, quindi, anche se Samsung Galaxy Tab A8 non va troppo in difficoltà con le sessioni di lavoro, con le principali app di produttività.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab A8 è di 309,90 euro ma grazie allo sconto è possibile acquistarlo al prezzo più basso di sempre: 222,28 euro (-28%, -87,62 euro). Si tratta di un prezzo decisamente invitante per un prodotto Samsung, considerato anche che il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

