Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), ora è davvero per tutti

Il mercato dei tablet Adroid ha subito una fortissima impennata durante la pandemia, per poi assestarsi nei mesi successivi lasciando, però, una grande disponibilità di modelli, per tutte le tasche. Quelli migliori, come al solito, hanno un ottimo marchio e un prezzo elevato e, ancora come al solito, vanno cercati su Amazon dove vanno periodicamente in sconto.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, versione 2022, è un esempio ormai classico di questo meccanismo: ottimo prodotto, di un brand indiscutibilmente affidabile, ha un prezzo ben più alto della media che scende in picchiata ogni volta che Amazon, o un venditore terzo, lo mettono in sconto. Il risultato è la possibilità di comprare un tablet della linea S (che è la migliore, ma la più costosa della gamma Samsung) al prezzo di un modello della linea A (che, al contrario, è la gamma economica). Nel caso dell’offerta di oggi, infatti, lo sconto si aggira sui 150 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite versione 2022 – Qualcomm Snapdragon 720G – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab S6 Lite versione 2022 – Qualcomm Snapdragon 720G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: com’è fatto

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 è un dispositivo di elevata qualità, con scocca e cornici in alluminio, e anche sottile visto lo spessore di soli 7 millimetri. Lo schermo, di tipo LCD e con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel), misura 10,4 pollici. C’è il pennino S Pen in dotazione, e lo si può agganciare al magnete, posizionato sul fianco del tablet.

Il SoC di cui è dotato il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in versione 2022, è il Qualcomm Snapdragon 720G. A questo chip Samsung affianca 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di storage, che può essere espanso dall’utente fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Sul retro del tablet c’è la fotocamera da 8 MP mentre nella parte anteriore, nella cornice più corta, c’è la fotocamer afrontale da 5 MP per i selfie e le videochiamate. Il comparto audio è composto da due speaker ottimizzati da AKG e non manca la presa per il jack da 3,5 millimetri per le cuffie con filo.

La connessione a Internet avviene tramite Wifi 5 ed è possibile collegare auricolari senza filo o altri accessori con il Bluetooth 5.0. Infine, la batteria ha una capacità 7.040 mAh e secondo le specifiche del produttore assicura fino a 13 ore di visualizzazione. La ricarica avviene a 15W di potenza massima.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 con connessione WiFi e pennino S Pen ha un prezzo di listino di 439,90 euro per la versione 4/64 GB, che grazie allo sconto Amazon in corso (da parte di venditore terzo così come la spedizione) scende a 294 euro (-33%, -145,90 euro).

Samsung Galaxy Tab S6 2022 in versione 4/128 GB ha un prezzo di listino di 489,90 euro che grazie allo sconto è possibile pagare 339 euro (-31%, -150,90 euro).

Si tratta di due ottime occasioni per comprare un tablet Samsung della linea S, quindi la migliore, ad un prezzo più che accessibile.

