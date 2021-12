Samsung Galaxy Watch4: il prezzo di Natale sembra incredibile

Presentato l’11 agosto 2021, e arrivato sul mercato poco dopo, Samsung Galaxy Watch4 si è subito imposto come lo smartwatch da battere tra quelli con sistema operativo Google WearOS e, in generale, tra tutte le alternative agli Apple Watch. Il motivo è semplice: Galaxy Watch4 è stato realizzato da Samsung in stretta collaborazione con Google.

Una collaborazione che ha permesso a Google di mettere a punto WearOS 3.0, la nuova versione del suo OS per smartwatch, e a Samsung di creare un orologio intelligente estremamente ottimizzato. Il risultato raggiunto ha centrato in pieno le aspettative e Samsung Galaxy Watch4 è effettivamente tra i migliori, se non il migliore, sia in versione standard (la più economica) che in versione Classic (più elegante e costosa). Proprio il prezzo, per quanto azzeccato, è però un ostacolo per molti: Galaxy Watch4 non può essere economico, visti i contenuti tecnici, e infatti non lo è. Ma a Natale lo diventa grazie ad Amazon, che in questo periodo lo vende con uno sconto del 38% sulla versione Classic.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Watch4 Classic punta tutto sull’accoppiata tra il chip proprietario Exynos W920, realizzato a 5 nm per consumare pochissimo, e il sistema operativo Google Wear OS 3.0. Il tutto affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio a disposizione.

Come tutti i prodotti Samsung, anche il Galaxy Watch4 Classic ha uno schermo che si fa guardare: un Super AMOLED da 1,4 pollici, con risoluzione 450×450 pixel, protetto da Gorilla Glass e con funzione always-on-display.

Nulla gli manca, a livello di sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, battito sanguigno, sensore per l’analisi di impedenza bioelettrica per misurare la composizione corporea (percentuale di grasso e massa magra), SpO2 per l’ossigenazione del sangue e molto, molto altro.

Come nulla manca a livello di connessioni: WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC per i pagamenti contactless (tramite Samsung Pay o Google Pay). Infine la batteria: da 361 mAh, con ricarica wireless.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: l’offerta di Natale Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Watch4 Classic è quello di uno smartwatch top di gamma vero e proprio: il modello con connessione cellulare da 42 mm, quello un po’ più piccolo che può essere indossato anche da una donna (oltre che dagli uomini con polso non troppo grande), costa 419 euro mentre il modello da 46 mm costa 4499 euro.

Al momento, però, su Amazon Samsung Galaxy Watch4 Classic da 42 mm, con connessione cellulare, costa solo 259 euro (-160 euro, -38%) e quello da 46 mm costa 339 euro (-100 euro, -24%).

Samsung Galaxy Watch4 Classic – Versione LTE Cellular 42mm

Samsung Galaxy Watch4 Classic – Versione LTE Cellular 46mm