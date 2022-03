Samsung Galaxy Watch5 avrà una batteria migliore

Come da tradizione, il prossimo smartwatch top di gamma di Samsung, il Galaxy Watch5 dovrebbe essere presentato in estate. Seppure l’annuncio sia alquanto lontano, la macchina delle indiscrezioni si è già messa in moto e tra le varie fonti che mietono rumor, si aggiunge oggi quella sicuramente più attendibile dell’ente certificatore Safety Korea.

Dopo l’importante aggiornamento dello scorso visto su Galaxy Watch4, device sul quale ha debuttato il sistema operativo WearOS 3.0 di Google, i fan di Samsung si chiedono in cosa saranno migliori i nuovi modelli 2022 di smartwatch dell’azienda. Le caratteristiche del dispositivo dovrebbero essere di tutto rilievo e, come ha rilevato da Safety Korea, la capacità della batteria del Watch5 sarà maggiore rispetto a quella del Galaxy Watch4 da 40 mm. La cella che dovremmo trovare a bordo del nuovo device, stando all’ente, dovrebbe denominarsi EB-BR900ABY, avrebbe una capacità di 276 mAh, che è leggermente più grande rispetto alla batteria da 247 mAh che si trova all’interno del Galaxy Watch 4 da 40 mm.

Galaxy Watch5 avrà il termometro?

Oltre ad avere, presumibilmente, una batteria più grande (rispetto alla serie precedente), sembra che il Galaxy Watch5 sarà dotato anche di un sensore per misurare la temperatura corporea. Il termometro del nuovo smartwatch di Samsung sarebbe stato progettato, stando al celebre giornale online ET News, in seguito all’impatto del COVID-19 sulla comunità globale (la temperatura corporea è il primo sintomo dell’infezione da Coronavirus).

Galaxy Watch5: disponibilità e prezzo

La stessa fonte ha rivelato che la serie Galaxy Watch5 verrà presentata ufficialmente in estate (ad agosto), forse insieme a due telefoni pieghevoli. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non sono emerse informazioni, tuttavia vale la pena ricordare che il modello di base dell’anno scorso, il Galaxy Watch4 Bluetooth da 40mm, al debutto aveva un costo di 269 euro.

Ci aspettiamo che la stessa versione del Watch5 abbia un prezzo leggermente superiore per via del sensore in più e della batteria maggiorata.