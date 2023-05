Samsung Galaxy Watch5, impossibile a meno di così

Gli smartwatch di fascia alta sono ottimi alleati per tenere sotto controllo la propria salute e monitorare i propri allenamenti. In più, alcuni sono anche belli quanto un orologio tradizionale e, quindi, possono essere utilizzati tutti i giorni senza sfigurare anche quando serve un pizzico di eleganza. E’ questo il caso di Samsung Galaxy Watch5, il più recente tra i dispositivi da polso della casa sudcoreana, approdato in Italia la scorsa estate con un prezzo abbastanza alto ma che, al momento, Amazon propone con un forte sconto.

Samsung Galaxy Watch5 – Versione Bluetooth – Cassa da 44 millimetri

Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Samsung Galaxy Watch5 è il Samsung Exynos W920, la RAM è da 1,5 GB e lo spazio di archiviazione è da 16 GB, usato per le app di Samsung preinstallate e per quelle di altri sviluppatori. Il sistema operativo, infatti, è Google WearOS 3.5 e ciò permette di installare moltissime app di terze parti.

Lo schermo protetto da vetro zaffiro, è di tipo AMOLED e misura 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel). La cassa, da 44 millimetri, ha uno spessore massimo di 9,8 millimetri e l’orologio nel suo insieme pesa 33,5 grammi.

Nella parte inferiore dello smartwatch sono integrati i sensori, raggruppati nel "Samsung Advanced BioActive Sensor": c’è il sensore per analisi dell’impedenza bioelettrica, il sensore SpO2, il sensore elettrico per il battito cardiaco (ECG) e quello ottico per rilevare la la frequenza cardiaca.

Dalla’analisi di tutti i parametri rilevati dai sensori, fatta grazie ad algorimi proprietari, è possibile tenere sotto controllo il battito e la frequenza cardiaci, fare l’ECG (elettrocardiogramma), rilevare la concentrazione di ossigeno nel sangue, composizione corporea con massa grassa e massa magra e stimare la qualità del sonno.

Sul fronte del fitness sono monitorabili oltre 90 attività sportive, incluso il nuoto in piscina o acque libere: le due certificazioni MIL-STD-810H e IP68 garantiscono che lo smartwatch sia resistente a polvere e a brevi immersioni in acqua. La presenza del GPS, poi, permette di lasciare a casa lo smartphone durante gli allenamenti senza perdere il tracciato del percorso fatto.

Una volta tornati a casa, grazie alla connessione Bluetooth 5.2, l’orologio scarica sul telefono tutti i dati rilevati durante l’allenamento. C’è anche il chip NFC per pagamenti contactless e la connessione WiFi 5.

La batteria del Samsung Galaxy Watch5 da 44 mm ha una capacità di 410 mAh e secondo le specifiche del produttore, sono sufficienti 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica.

Samsung Galaxy Watch5: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Watch5 è lo smartwatch più recente della gamma del produttore sudcoreano e ha un prezzo di listino, in versione Bluetooth 44 millimetri, di 329 euro. L’offerta Amazon, però, taglia di netto il prezzo facendolo scendere a 230,05 euro (-30%, -98,95 euro). Pagare meno di così, al momento, è davvero impossibile per un orologio smart di questa qualità e con queste funzioni.

