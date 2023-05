Samsung Galaxy Z Flip5: la sua forza sarà lo schermo esterno

Da settimane assistiamo a sempre più rumor e indiscrezioni pubblicate dai leaker in merito alle caratteristiche tecniche del prossimo smartphone pieghevole a conchiglia sudcoreano, cioè il Samsung Galaxy Z Flip5. Di questo nuovo dispositivo, già sappiamo che arriverà entro l’estate, probabilmente a luglio e in anticipo rispetto all’evento classico di Samsung a metà agosto, e che avrà una scheda tecnica da vero top di gamma, a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

L’ultima indiscrezione sul prossimo Samsung Galaxy Z Flip5 è quella condivisa dal leaker Ice Universe su Twitter, e riguarda le specifiche dello schermo esterno: sarà più ampio e più definito di quello dell’attuale Samsung Galaxy Z Flip4 (in foto) e potrà essere usato quasi come uno schermo principale, in linea con una tendenza generale che si sta diffondendo nel neonato mercato dei foldable di tipo clamshell.

Samsung Galaxy Z Flip5, schermo esterno più ampio

Lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip5, secondo le ultime informazioni pubblicate da Ice Universe e che confermano quanto già detto da altri leaker, misurerebbe ben 3,4 pollici di diagonale, con risoluzione 720×748 pixel e 305 ppi di densità.

Si tratterebbe, quindi, di un ottimo display, abbastanza grande e nitido per visualizzare non solo notifiche e messaggi di testo, ma anche alcuni contenuti provenienti dalle app installate.

Lo schermo anteriore più ampio su telefoni pieghevoli a conchiglia non è una novità in senso stretto portata da Samsung. Ma l’azienda sudcoreana alza l’asticella e apre un varco su un nuovo modo di intendere e progettare questa parte dei telefoni pieghevoli di tipo "clamshell", che fino ad oggi hanno avuto schermi secondari più decorativi che realmente utili.

Lo schermo esterno del Galaxy Z Flip4, ad esempio, è utile solo per le notifiche, visto che misura 1,9 pollici e ha una risoluzione di 512 x 260 pixel.

Schermi anteriori più ampi, un nuovo trend

La strada intrapresa da Samsung con il Galaxy Z Flip5 è stata già battuta da Oppo Find N2 Flip, che ha uno schermo esterno da 3,26 pollici con risoluzione di 720 x 382 pixel, e da Vivo X Flip che ha uno schermo esterno da 3 pollici con risoluzione di 682 x 422 pixel. Ma il pieghevole che più si avvicina all’idea di Samsung è l’atteso Motorola Razr 40 Ultra che dovrebbe portare in dotazione uno schermo esterno che misura ben 3,7 pollici e con una risoluzione ancora più elevata di 1.066×1.056 pixel.

Lo schermo esterno più ampio diventa così una parte importante del telefono pieghevole che anticipa all’utente molte funzionalità. Esempi delle potenzialità dello schermo più ampio sono già disponibili con il Motorola Razr 2022 attualmente in commercio, che ha un display AMOLED esterno da 2,7 pollici con risoluzione di 800×573 pixel e con quasi le stesse funzionalità del display interno.