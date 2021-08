Samsung Galaxy Z Fold3: se ne volete uno affrettatevi

Le voci provenienti dalla filiera dei fornitori di Samsung, riportate nei giorni scorsi da DigiTimes, trovano conferma in alcune email che l’azienda coreana sta inviando a chi ha preordinato un nuovo smartphone pieghevole o un nuovo Samsung Galaxy Watch4: la domanda è molto più alta del previsto. Ottima notizia per Samsung, meno buona per i clienti che stanno ricevendo già avvisi in merito a probabili ritardi nella spedizione dei prodotti ordinati.

Il sito tedesco AllAboutSamsung.de ha pubblicato due email ricevute dai suoi lettori, la prima riguarda l’ordine di un Galaxy Watch4 Classic con cassa da 46 millimetri, l’altra riguarda l’ordine di un Galaxy Z Fold3 in versione da 512 GB di memoria. Tuttavia l’eccesso di preordini non riguarda solo queste due varianti di prodotto, visto che le segnalazioni ricevute dal sito tedesco sul proprio canale Telegram sono numerose. Samsung, a quanto pare, ha fatto centro presentando una nuova gamma di smartphone foldable finalmente credibili. Il pubblico ha risposto benissimo e ciò conferma quanto ipotizzato da DigiTimes nei giorni scorsi: Samsung potrebbe arrivare a vendere anche 800 mila Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 durante la fase di preordine. Il problema, a questo punto, è per chi è indeciso se comprare uno di questi nuovi telefoni oppure no: più passa il tempo e più si allungherà la lista d’attesa.

Galaxy Z Fold3 e Galaxy Watch4: quando arrivano

Al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli e della nuova linea Galaxy Watch4 Samsung aveva annunciato che le spedizioni dei prodotti preordinati sarebbero iniziate il 27 agosto. Dai messaggi ricevuti dagli acquirenti tedeschi si apprende che alcuni modelli saranno spediti a partire da metà settembre. Oltre due settimane di ritardo, per smaltire la coda di preordini e, forse, anche per accelerare la produzione.

Ma mentre per i Galaxy Watch4 la situazione potrebbe risolversi in fretta, visto che sono prodotti non difficilissimi da produrre (crisi dei chip permettendo), per i nuovi pieghevoli le cose sono molto diverse: si tratta di prodotti altamente innovativi, per i quali Samsung non può usare componentistica comune. Il timore, quindi, è che Samsung non riesca a star dietro agli ordini, a causa del grande interesse riscosso dai suoi ultimi smartphone.

Galaxy Z Fold3 e Watch4: comprare o aspettare?

A questo punto molti potenziali acquirenti si chiederanno: meglio aspettare che la situazione torni alla normalità, o procedere comunque subito all’acquisto nella speranza che l’attesa per la consegna del prodotto non sia eccessivamente lunga?

Difficile dare una risposta, ma di certo chi spera in un calo del prezzo di questi prodotti nel breve termine difficilmente azzeccherà la previsione. Sia i Galaxy Z Fold3 (e Galaxy Z Flip3) che i Galaxy Watch4 scenderanno prima o poi di prezzo, ma con una domanda così alta è difficile che ciò accada a breve.

