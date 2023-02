Samsung pensa ad uno smartwatch con proiettore

Samsung è sempre al lavoro per fornire nuove funzioni ai suoi smartwatch della serie Galaxy Watch, che migliorano gradualmente anno dopo anno. Ma mentre progetta piccoli miglioramenti che entrano poi nella scheda tecnica del modello successivo, Samsung guarda anche al futuro, ideando oggi ciò che vedremo (forse) solo tra qualche anno. L’ultima novità di questo tipo è racchiusa in un brevetto che l’azienda coreana ha da poci giorni depositato presso lo USPTO (United States Patent and Trademark Office, l’ufficio brevetti americano).

Galaxy Watch con dentro un proiettore

Il brevetto, depositato in questo mese e scoperto dal sito Wearable, mostra uno smartwatch al cui interno è presente un piccolo proiettore deputato a inviare le immagini in "area adiacente a dove è alloggiato", che appunto è il dorso della mano. Questo minuscolo proiettore potrebbe visualizzare quanto appare sul display in un formato più grande o anche altre informazioni diverse da quelle visualizzate sullo schermo dello smartwatch.

Cosa significa? Che ad esempio, si potrebbe visualizzare un video ricevuto tramite WhatsApp, o magari fare una videochiamata con lo smartwatch, o perché no, vedere i dati dell’allenamento mentre si corre al buio. La stessa Samsung, nella descrizione del brevetto, afferma che "il dispositivo elettronico indossabile può visualizzare varie immagini. Queste possono includere un’immagine fissa e in movimento […] quali contenuti multimediali e simili".

Tutte cose che attualmente sono impossibili, o molto difficili e scomode, con i modelli in commercio, appunto per le limitazioni di visualizzazione dovute alle dimensioni del display di questi indossabili.

Lenti a LED per proiettare le immagini

Scendendo un po’ nel dettaglio tecnico, il brevetto mostra come i compiti di proiezione delle immagini siano affidati a delle lenti a LED disposte ad arco e allineate su due file, una superiore e una inferiore. Questa disposizione dovrebbe garantire una visualizzazione delle immagini da diverse angolazioni, e non da meno un’immagine che non dovrebbe subire distorsioni quando proposta sul dorso della mano.

Samsung spiega che I LED potrebbero diventare più luminosi, a seconda della distanza a cui trasmettono il contenuto, e, al tempo stesso potrebbero inclinarsi in modo intelligente in senso orario o antiorario a seconda dell’angolo rilevato della superficie su cui viene inviata l’immagine. In pratica è la stessa tecnologia di correzione trapezoidale adottata di proiettori tradizionali per proiettare un’immagine dritta a qualsiasi distanza.

Tutto quanto sopra descritto, è bene sottolinearlo, è un brevetto e lungi dall’essere una tecnologia che sicuramente vedremo in un prossimo Galaxy Watch. Infatti questo brevetto potrebbe rimanere tale. Spesso le aziende depositano brevetti di tecnologie e funzionalità varie solo per non farle utilizzare ad altre aziende. Tuttavia, un’altra azienda potrebbe modificare alcune di queste specifiche e proporre una funzione simile.