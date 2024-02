Fonte foto: Samsung

Samsung ha diverse novità in rampa di lancio per la sua gamma Galaxy. Dopo gli smartphone top di gamma Galaxy S24, infatti, sono in arrivo nuovi Galaxy A ed in cantiere c’è anche il ritorno nel settore delle smartband, con la nuova Galaxy Fit 3.

Nel corso dei prossimi mesi, secondo quanto rivelato dall’insider Roland Quandt, ci sarebbero anche due “refresh” di prodotti lanciati nel biennio 2020-2021. Samsung, infatti, potrebbe svelare, a breve, anche i nuovi Galaxy Watch 4 (2024) e Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Si tratta di una strategia già utilizzata in passato da Samsung: questi prodotti riprendono buona parte del comparto tecnico dei dispositivi originari, con piccole modifiche sia nell’hardware che nel software oltre che con un prezzo più accessibile.

I due nuovi modelli potrebbero andare ad arricchire la gamma FE (acronimo di Fan Edition) che Samsung ha recentemente aggiornato con vari prodotti come il Galaxy S23 FE. Il debutto ufficiale dei nuovi prodotti potrebbe avvenire nel corso della primavera.

Samsung Galaxy Watch 4 (2024): come sarà

Il Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch di maggior successo della gamma Galaxy Watch ed è stato svelato nel 2021. La riedizione di questo smartwatch dovrebbe riprendere tutto il comparto tecnico, con due varianti, una da 40 mm con display AMOLED da 1,2 pollici e una da 44 mm con display AMOLED da 1,4 pollici, e con il sistema operativo Wear OS.

L’unica novità potrebbe essere nel chip utilizzato, con il possibile passaggio all’Exynos W930 (lo stesso del Galaxy Watch 6), oltre che con un supporto software esteso rispetto al Galaxy Watch 4 originale. Lo smartwatch potrebbe essere introdotto sul mercato anche con nuove colorazioni e con qualche nuova funzione software ereditata dai più recenti modelli della gamma Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): come sarà

La riedizione del Galaxy Tab S6 Lite non è una novità. Il tablet è stato lanciato nel 2020 con Android 10 (poi aggiornato fino ad Android 13) e il SoC Exynos 911 a 10 nm.

Successivamente, la casa coreana ha lanciato la versione 2022 del tablet, dotata di Android 12 (poi aggiornato ad Android 14). Di questo tablet, in base al mercato di commercializzazione, Samsung ha realizzato una variante con Snapdragon 720G e una con Snapdragon 732G.

Per il nuovo Galaxy Tab S6 Lite (2024) ci saranno lo stesso comparto tecnico, con display da 10,4 pollici, e lo stesso design dei suoi predecessori. Samsung dovrebbe aggiornare il SoC, passando a un modello più recente. Possibile anche un aumento di RAM e storage.

Il tablet arriverà sul mercato con Android 14 e, quindi, avrà un supporto software esteso rispetto al modello 2022, ricevendo Android 15 e altri 2-3 major update, in linea con le recenti politiche di Samsung in termini di aggiornamento dei prodotti.