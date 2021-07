Samsung prepara un tablet Ultra: le caratteristiche

I tablet Samsung hanno la fama di essere tra i migliori del mondo Android, nonché una alternativa credibile ai famosi iPad di Apple. L’attuale modello di punta della gamma tablet di Samsung è il Galaxy Tab S7+ 5G, dotato del potente chip Qualcomm Snapdragon 865+ e uno schermo da 12,4 pollici e 120 Hz, che ha un prezzo di listino di ben 1.149 euro nella versione da 128 GB di memoria (ma al momento è oggetto di un fortissimo sconto Amazon).

Ma se già questo vi sembra un tablet estremo, per caratteristiche tecniche e prezzo, l’anno prossimo potreste cambiare idea: secondo gli ultimi rumor, infatti, Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo tablet ancora più incredibile: il Galaxy S8 Ultra con uno schermo da addirittura 14,6 pollici. Praticamente quanto quello di un laptop, ma ancora migliore per qualità. La gamma S8, attesa per il 2021, sarebbe però stata spostata all’anno prossimo a causa della ben nota “crisi dei chip“: per colpa delle conseguenze del coronavirus e di altre difficoltà alla catena dei fornitori, molti produttori di processori e altre componenti elettroniche da mesi faticano a rispettare le date di consegna. Le componenti del futuro Samsung Galaxy S8 Ultra sarebbero così raffinate, quindi, che per quest’anno non ci sarebbe modo di averne in quantità sufficiente per lanciare questo tablet sul mercato.

Samsung Galaxy S8 Ultra: come sarà

Al momento, va precisato, sul Samsung Galaxy S8 Ultra ci sono solo indiscrezioni e nulla di ufficiale. Conosciuto al momento con il nome in codice di “Basquait 3“, il Galaxy Tab S8 Ultra sarà il modello di punta della gamma S8 (che sarà composta anche da Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+).

Lo schermo, da 14,6 pollici di dimensioni e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, userà la tecnologia OLED per offrire colori molto più vividi. Questo tablet di altissimo livello, infatti, strizzerà l’occhio ai creativi di professione anche grazie alla compatibilità con il pennino S-Pen 8incluso su tutti i modelli della gamma S8), che permetterà a chi lo acquista di usarlo anche per disegnare.

Anche il reparto fotocamere sarà interessante su Galaxy Tab S8 Ultra: sul frontale un sensore da 8 MP e uno da 5 MP, al posteriore 13 MP e 5 MP. A governare il tutto ci sarà un processore ancora non noto, ma sono in molti a scommettere che se il tablet uscirà veramente nel 2022 (e non quest’anno come inizialmente previsto) potrebbe usare lo Snapdragon 888 di Qualcomm, cioè il processore usato su moltissimi smartphone top di gamma 2021.

Infine, per alimentare tutto questo ben di Dio elettronico, ci sarà una enorme batteria da 12.000 mAh.

Samsung Galaxy S8 Ultra: data e prezzo

Come già accennato, Samsung avrebbe scelto di posticipare il lancio del suo tablet “Ultra" al 2022 per assicurarsi una fornitura adeguata di componenti elettronici di alto livello. Il prezzo, naturalmente, non potrà essere basso: le indiscrezioni parlano di 740 dollari per il Galaxy Tab S8 normale, 1.120 dollari per il Galaxy Tab S8+ e 1320 dollari per il Galaxy Tab S8 Ultra.

Ma, attenzione: questi prezzi non sono altro che la conversione in dollari dei prezzi in Won coreani ipotizzati al momento. Quindi i prezzi praticati da Samsung in madre patria. Come sempre accade, quindi, per determinare i prezzi europei si dovranno aggiungere costi di trasporto e logistica e, naturalmente, le tasse.