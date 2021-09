Samsung prepara un low cost 5G con fotocamera da 50 MP e super batteria

Una super fotocamera e una batteria altrettanto super: starebbe pensando a questa formula, Samsung, per il prossimo smartphone low cost 5G da proporre al mercato, che da sempre chiede foto e video belli da vedere e autonomie di livello ma non sempre ci si riesce, perché il compromesso tra prezzo e fotocamere è difficile da centrare.

Con Galaxy A13 5G comunque Samsung vuole provarci. Lo smartphone si prospetta come il 5G più economico della gamma del produttore coreano, per cui le aspettative nei suoi riguardi sono elevate. Galaxy A13 5G sottrarrà la palma dello smartphone più economico di Samsung all’attuale Galaxy A13, che a differenza del successore può solo agganciare la “vecchia" infrastruttura 4G. Così, anche coloro che cercano un prodotto affidabile e soprattutto a basso costo troveranno un’opzione molto valida in uno smartphone come Galaxy A13 5G, se non altro perché supportando le reti più recenti è pronto per il futuro.

Samsung Galaxy A13 5G: come sarà

Le indiscrezioni si dicono certe che Galaxy A13 5G sarà lo smartphone con connettività 5G più economico della gamma, e su questo, a giudicare da come sono state gestite negli anni le numerazioni degli smartphone Samsung, non ci sono dubbi.

L’aspetto sorprendente è che sullo smartphone più economico della gamma Samsung possa trovar posto una fotocamera principale da ben 50 megapixel, una dotazione di solito riservata ai prodotti di fascia media, o addirittura medio alta.

Di certo c’è che per tenere bassi i costi e proporre Galaxy A13 5G come il prodotto più economico a listino non sarà utilizzato un sensore di fascia alta, quindi non si tratterà del 50 megapixel Isocell GN5 che si pensa possa essere impiegato sui Galaxy S22. Per qualcuno è ovvio, ma vale la pena allontanare sul nascere i possibili fraintendimenti che possono derivare dalla risoluzione identica.

Secondo le indiscrezioni inoltre, su Galaxy A12 5G ci sarà una batteria capiente, molto capiente. Si dice che il valore della capacità possa assestarsi sui 5.000 mAh, e se così dovesse essere coloro che amano i prodotti che non hanno bisogno di passare spesso dal caricabatterie per un rifornimento saranno certamente contenti.

Il valore della capacità è alto anche in termini assoluti, ma lo diventa ancor di più relativamente al segmento di mercato: su Galaxy A12 5G è altamente probabile che Samsung sistemi un chip poco potente e dunque anche poco assetato di energia, per cui dall’incontro tra una batteria da 5.000 mAh e un processore poco energivoro dovrebbe nascere una grande autonomia.

Anche sulla capacità della batteria non esistono molte incertezze dal momento che anche Galaxy A12 4G, Galaxy A22 5G o Galaxy A32 hanno un accumulatore da 5.000 mAh, per cui su Galaxy A12 5G Samsung potrebbe scegliere la via della continuità.

Samsung Galaxy A13 5G: quando arriva

Ipotesi su quando potremo assistere al debutto di Galaxy A13 5G, al momento, non ce ne sono. Si può ragionare sul fatto che Galaxy A12 4G è stato presentato a novembre 2020, per cui a questo punto si può immaginare che Samsung possa decidere di “chiudere l’anno" e presentare quindi il successore a novembre, ma siamo nel campo delle ipotesi.