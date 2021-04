Samsung presenta i nuovi Galaxy Book Pro: potenza e leggerezza

Samsung rinnova la gamma dei laptop ultraleggeri con i nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, risposta coreana ad Apple MacBook Air e a Microsoft Surface 4. I nuovi portatili di Samsung sono “i Galaxy più potenti di sempre“, grazie all’adozione della piattaforma Intel Evo e alle CPU Intel Core (i3, i5 e i7) di undicesima generazione.

A questi modelli, disponibili nelle versioni da 13,3 e 15,6 pollici (solo 15,6 pollici per il Galaxy Book normale), Samsung aggiunge anche il Galaxy Book Odyssey, che al momento non è in vendita in Italia ed è più focalizzato sul gaming di alto livello. I nuovi Galaxy Book sono dotati di schermo LCD, AMOLED o Super AMOLED, di audio Dolby Atmos (firmato AKG sui modelli di punta) e rappresentano la massima espressione della piattaforma Intel per laptop, il meglio che si può contrapporre alla piattaforma M1 di Apple di cui si parla un gran bene da quando è stata lanciata. Leggerezza, potenza e autonomia sono le parole d’ordine di Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, meno leggeri sono invece i prezzi, come è logico aspettarsi leggendo la scheda tecnica di questi modelli.

Samsung Galaxy Book: caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy Book è il modello di accesso alla nuova gamma di laptop Samsung. E’ disponibile solo con schermo da 15.6 pollici e tecnologia LCD TFT, con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel). Ha un peso di 1,55 chilogrammi e offre uno slot microSD, due porte USB 3.2 di tipo A, un ingresso cuffie/microfono, una porta HDMI, due USB-C.

Non è certificato Intel Evo ma ha la CPU Intel Core di undicesima generazione (i3, i5 o i7). La grafica integrata è la Iris X con i due processori più potenti, o Intel UHD con l’i3. A scelta è possibile chiedere una scheda video esterna Nvidia Geforce MX450.

La memoria RAM varia da 4 a 16 GB, lo storage interno arriva fino a 1 TB. Buona la connettività, con modem 4G e Wi-Fi 6, la webcam è una HD 720p.

Samsung Galaxy Book Pro sarà disponibile in Italia a partire dalla metà di maggio a un prezzo di partenza di 709 euro e nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver.

Samsung Galaxy Book Pro: caratteristiche e prezzi

Il nuovo Samsung Galaxy Book Pro è un ultraleggero da appena 870 grammi, in versione 13 pollici, o 1.050 grammi, in versione 15 pollici. In un peso così ridotto Samsung è riuscita a inserire uno slot microSD, una porta USB 3.2 di tipo A, un ingresso cuffie/microfono, una porta HDMI, una USB-C e una USB-C/Thunderbolt. Difficile, con queste dimensioni e peso, trovare chi fa di meglio.

Questo laptop offre anche una connessione 4G e una Wi-Fi 6e, di una webcam integrata con risoluzione HD 720p, speaker AKG e schermo AMOLED Full HD (1.920×1.080 pixel).

La CPU è l’Intel Core di undicesima generazione, a scelta tra i3, i5 o i7 e la grafica nei modelli base è la Intel Iris X (sui modelli con i5 o i7, altrimenti è la Intel UHD di precedente generazione). Solo sul modello da 15 pollici è possibile scegliere la scheda video esterna GeForce MX450. La memoria RAM è da 8, 16 o 32 GB, mentre lo storage massimo è da 1 TB.

Samsung Galaxy Book Pro sarà disponibile in Italia a partire dalla metà di maggio a un prezzo di partenza di 1.159 euro e nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Chi lo acquista entro il 13 maggio riceve in omaggio un paio di cuffiette Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Book Pro 360: caratteristiche e prezzi

Il Galaxy Book Pro 360 è il nuovo laptop ultraleggero di Samsung votato alla mobilità e con pennino integrato. Il peso si ferma a 1,1 chili per il 13 pollici e 1,39 chili per il 15 pollici.

Le caratteristiche tecniche sono quasi identiche a quelle del Galaxy Pro, fatto salvo lo schermo touch per il pennino, la possibilità di avere il modem 5G e l’impossibilità di sceglierlo con scheda grafica GeForce. Lo spessore è da record: 11,5 millimetri, in pratica quanto uno smartphone.

Galaxy Book Pro 360 è disponibile subito ad un prezzo di partenza di 1.399 euro, in colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. A partire da agosto sarà disponibile la variante con modem 5G.