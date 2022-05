Samsung, lo smart TV da 32 pollici mai così conveniente: sconto imperdibile

Gli smart TV da 32 pollici sono sicuramente i più versatili e anche i più richiesti dagli utenti. Occupano poco spazio e sono perfetti per le camere, le camerette e anche per la cucina. Insomma, in tutte le stanze dove lo spazio a disposizione non è molto. Gli smart TV da 32 pollici, però, hanno un problema di difficile soluzione: la maggior parte ha una risoluzione HD Ready, cioè inferiore al FullHD. E questo può essere un problema soprattutto per coloro che lo vogliono utilizzare per vedere film e serie TV dalle piattaforme di streaming (su Netflix e Amazon Prime Video la maggior parte dei contenuti è oramai in 4K) oppure giocare ai videogame (vale lo stesso discorso fatto poco fa).

I televisori smart da 32 pollici FullHD esistono, ma solitamente hanno un costo abbastanza elevato. Per questo motivo quando se ne trova uno in offerta con un super prezzo bisogna approfittarne subito. E oggi è un giorno fortunato perché su Amazon è in offerta il Samsung TV UE32T5372CUXZT con uno sconto del 24% che fa risparmiare quasi 100€ rispetto il prezzo di listino. Per il televisore si tratta anche del prezzo più basso fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Il Samsung TV UE32T5372CUXZT ha tutte le carte in regola per diventare il vostro nuovo smart TV da 32 pollici: ha un ottimo sistema operativo e si adatta a qualsiasi tipologia di contenuto

Samsung TV UE32T5372CUXZT: la scheda tecnica e le funzionalità

Uno schermo FullHD per uno smart TV da 32 pollici è sicuramente un plus e una delle caratteristiche da tenere maggiormente in considerazione in questo Samsung TV UE32T5372CUXZT. Si tratta di uno smart TV molto valido che assicura immagini in alta qualità e con colori vivaci. Inoltre, grazie al supporto all’HDR i dettagli sono ben definiti, anche nelle scene più buie. Grazie alla tecnologia PurColor, invece, la gamma dei colori è molto più vasta rispetto a un normale televisore.

Altra caratteristica molto importante dello smart TV Samsung è la parte dedicata all’intrattenimento. Il sistema operativo è il classico Tizen sviluppato direttamente dagli ingegneri sud-coreani che offre un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare e decine di app da installare, tra cui tutte quelle dedicate all’intrattenimento. Con il telecomando si può accedere facilmente a qualsiasi funzione del televisore: al decoder per il digitale terrestre (supporta i nuovi canali e non ha bisogno di un apparecchio esterno), alle app e anche alla console nel caso in cui ne abbiamo collegata una.

E proprio i videogame sono un’altra delle tipologie di contenuto per cui è pensato questo televisore. Infine, lo smart TV è compatibile anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente: con un semplice comando vocale è possibile cambiare canale, avviare un’applicazione oppure gestire uno dei dispositivi della smart home.

Smart TV Samsung TV UE32T5372CUXZT in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Samsung TV UE32T5372CUXZT lo troviamo in offerta su Amazon a un ottimo prezzo e con un ottimo sconto. Oggi lo si acquista a 257,45€, il 24% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco superiore agli 80€, una bella cifra per uno smart TV di piccole dimensioni. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, ma il servizio deve essere attivato in fase di check-out. Il televisore Samsung è già disponibile su Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

