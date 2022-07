Samsung, lo smart TV 43 pollici è imperdibile a questo prezzo

Trovare uno smart TV 4K per casa è un’impresa meno semplice di quello che potrebbe sembrare. Sul mercato sono disponibili apparecchi di ogni tipo e non sempre si riesce a districarsi tra le centinaia di modelli disponibili sul mercato.

Basta però leggere la scheda tecnica per accorgersi che il Samsung UE43UA7190UXZT è, oggi, tra i migliori televisori smart 4K per rapporto qualità prezzo. Nonostante molti possano considerarlo un TV low cost, il dispositivo del produttore sudcoreano garantisce un’elevata qualità dell’immagine a un prezzo più che interessante. E, grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo smart TV di Samsung diventa praticamente imperdibile, con un risparmio sul prezzo di listino superiore ai 150 euro.

Samsung UE43AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante il pannello LED LCD, lo smart TV da 43 pollici del produttore sudcoreano assicura un’elevatissima qualità dell’immagine. Merito della tecnologia Dynamic Crystal Color e del processore Crystal 4K che ottimizzano contrasto e qualità dell’immmagine per offrire sempre la miglior esperienza visiva possibile. Il processore, ad esempio, trasformat tutti i contenuti in 4K, mentre la tecnologia PurColor consente al pannello di esprimere un’ampissima varietà di sfumature di colori, per immagini vivide e realistiche come non mai. Il Motion Xcelerator, invece, calcola e compensa automaticamente il numero di frame in base al contenuto che si sta guardando, così da offrire sempre immagini fluide e senza rallentamenti.

Sul fronte delle funzionalità smart e interattive, poi, lo smart TV Samsung da 43 pollici in offerta su Amazon ha davvero ben poco da invidiare anche a modelli con caratteristiche superiori. La piattaforma proprietaria TIZEN dà la possibilità di scegliere tra migliaia di app di ogni genere, grazie alle quali sarà possibile non solo vedere serie TV e film preferiti sulle piattaforme di streaming video, ma anche installare giochi, utility e applicativi di produttività. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali come Alexa, inoltre, consentirà di gestire le funzionalità del TV con semplici comandi vocali.

A questo si aggiungono funzionalità di produttività che rendono il Samsung UE43UA719UXZT ideale per lo smart working. Grazie alla funzione PC sul TV sarà molto semplice effettuare il mirroring del PC sul televisore: si potrà così utilizzare lo schermo grande nel corso di videochiamate o riunioni in presenza per trasmettere presentazioni e altri documenti. La funzione Tap View invece è pensata per il mirroring dello smartphone: basterà avvicinare il telefonino al TV per vedere foto, video e documenti archiviati sulla memoria del dispositivo mobile.

Smart TV Samsung 4K in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Insomma, se siete alla ricerca un nuovo smart TV 4K da piazzare nel salotto o in camera, potete considerarla conclusa. Non solo il Samsung UE43AU7190UXZT è un prodotto estremamente valido e versatile, ma grazie all’offerta top di oggi su Amazon diventa assolutamente imperdibile. Lo smart TV Samsung UE43AU7190UXZT è disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico con uno sconto del 33% sul listino, con il prezzo che scende a 319,00 euro. Acquistandolo oggi il risparmio è considerevole: 160 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

Samsung UE43AU7190UXZT, smart TV 4K 43 pollici con tecnologia Dynamic Crystal Color e processore Crystal 4K, compatibile con Alexa