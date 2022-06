Samsung, sconto incredibile per lo smart TV da 55”: il prezzo è in picchiata

L’affidabilità Samsung al prezzo di un lowcost. Basterebbe questo per far capire la bontà dell’offerta di cui vi stiamo parlando oggi e che riguarda lo smart TV da 55" dell’azienda sudcoreana che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 54% e che fa risparmiare più di 450€ rispetto al prezzo consigliato. Ma in realtà c’è molto di più, perché siamo di fronte a un vero televisore smart top di gamma che garantisce immagini in altissima definizione (4K HDR) e un sistema di intrattenimento che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung da 55 pollici

Lo smart TV di cui vi stiamo parlando è il Samsung AU8070 con schermo da 55". Una delle serie più recenti del produttore asiatico e anche uno dei modelli più venduti e richiesti su Amazon. E i motivi sono principalmente due: il prezzo e le caratteristiche tecniche. Oggi lo troviamo al prezzo più basso di sempre e uno dei migliori di tutto il web: meno di 400€ per uno smart TV con queste caratteristiche è davvero poco. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione dalla stessa piattaforma di e-commerce.

Smart TV Samsung AU8070 55": la scheda tecnica

Chiedere di più a un televisore smart che costa così poco è veramente difficile. Lo smart TV Samsung ha tutto quello che serve a un utente comune: un ottimo schermo, un buon comparto audio, la compatibilità con gli assistenti vocali e soprattutto un sistema di intrattenimento tra i migliori in circolazione.

Il televisore Samsung AU8070 ha un display da 55" con risoluzione 4K UHD e supporto all’HDR che permette di avere immagini più definite e colori più accesi. L’azienda sudcoreana ha dotato il TV anche di tecnologie ad hoc come il Motion Xcelerator che permette di avere immagini nitide e prestazioni top grazie all’analisi e alla compensazione automatica dei frame mancanti. Modalità molto utile con film, serie TV e soprattutto videogame. La qualità delle immagini è anche merito del processore Crystal 4K che ottimizza i colori, rende più nitidi i dettagli e soprattutto realizza l’uscaling dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

A bordo troviamo il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si parla di smart TV. Oltre al continuo supporto da parte di Samsung con aggiornamenti continui, è anche ricco di applicazioni, tra cui tutte quelle per vedere film e serie TV in streaming. Troviamo le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN e YouTube. C’è anche l’app Samsung TV Plus che offre tantissimi contenuti gratuitamente, tra cui canali informativi e video di tendenza. Infine, lo smart TV è compatibile anche con i principali assistenti vocali: Bixby, Alexa e Google Assistant.

Samsung AU8070 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per lo smart TV Samsung da 55" AU8070: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 388€, con uno sconto di ben il 54%. Praticamente lo si paga meno della metà. Il risparmio è considerevole: più di 460€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 77,60€ al mese. Per lo smart TV non è disponibile la consegna rapida, ma bisogna aspettare un paio di settimane. Solitamente Amazon mostra tempi sempre un po’ più dilatati ed è molto probabile che i tempi di attesa si aggirino solamente sui 7-10 giorni. Perché acquistarlo oggi? Per bloccare il prezzo, può essere che l’offerta non sia più disponibile nei prossimi giorni.

