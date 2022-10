Samsung, il nuovissimo smart TV è già in offerta: sconto sconvolgente

Come ogni anno, anche in questo 2022 Samsung ha rinnovato la sua lineup di smart TV e lo ha fatto andando a migliorare singoli aspetti, come la qualità delle immagini o dell’audio. In questi ultimi mesi, l’azienda sudcoreana ha lanciato i nuovi smart TV Samsung Crystal, una delle serie più apprezzate e vendute degli ultimi anni. Il modello 2022 ha gli stessi pregi dello scorso anno a cui si sono aggiunti un processore più potente e una nuova tecnologia Dynamic Crystal Color che offre colori vibranti, realistici e immagini cristalline. Il tutto impreziosito dallo Smart hub Samsung che permette di accedere velocemente alle proprie app preferite e a tutti l’intrattenimento di cui si ha bisogno.

Uno smart TV di questo tipo e con queste caratteristiche dovrebbe avere un prezzo elevato, ma oggi lo troviamo in super offerta su Amazon al suo prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 26% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando del modello da 43", quello più cercato e desiderato dagli utenti.

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal da 43": la scheda tecnica

In uno smart TV da 43" si cercano soprattutto due cose: un buon prezzo e una buona qualità delle immagini. E in questo modello Samsung troviamo entrambi. Anzi per la qualità delle immagini siamo anche a un livello superiore.

Il merito è di uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD e con il supporto di diverse tecnologie che permettono di migliorare la qualità grafica dei contenuti. In primis troviamo l’HDR, fondamentale per i dettagli e per i contrasti. Poi c’è anche la tecnologia Dynamic Crystal (da cui il nome dello smart TV) che garantisce un miliardo di sfumature dei colori, 64 volte in più rispetto a un normale TV UHD. E per chiudere il cerchio c’è anche il Contrast Enhancer e il Motion Xcelerator. A supportare il tutto troviamo il processore Crystal 4K che interviene direttamente per migliorare la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

L’altra novità presente sullo smart TV Samsung da 43" è lo Smart Hub. Si tratta di una piattaforma dove puoi trovare tutte le piattaforme per l’intrattenimento, in modo da scegliere velocemente il film o la serie TV che vuoi vedere. Logicamente sono supportate tutte le piattaforme più importanti, da Amazon Prime Video fino ad arrivare a DAZN. Inoltre, c’è anche l’accesso gratuito alla piattaforma Samsung TV Plus che raccoglie il meglio dei programmi di tendenza e d’informazione.

Le funzionalità del televisore smart non finiscono qui. Sono presenti tutti gli assistenti vocali più utilizzati per comandare lo smart TV direttamente con la propria voce. Infine, è disponibile anche la piattaforma SmartThings TV che permette di gestire i dispositivi smart presenti in casa direttamente dal telecomando. Difficile chiedere di più a un televisore.

Smart TV Samsung Crystal 43" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Samsung Crystal da 43" in promo speciale su Amazon a un prezzo di 515€, con uno sconto di ben il 26% rispetto a quello di listino. Per lo smart TV si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzo di tutto il web. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si arriva in fase di check-out. Il dispositivo è già disponibile sul sito di e-commerce e la consegna viene effettuata da Amazon e avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni.

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici