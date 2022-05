Samsung, prezzo incredibile per lo smart TV da 43 pollici: sconto esagerato

In questi giorni c’è uno smart TV che su Amazon è tra i più venduti, desiderati e richiesti. Stiamo parlando del Samsung TV UE43AU7170, smart TV da 43" che sta facendo molto parlare di sé. E il motivo è abbastanza semplice: il prezzo. Infatti, lo troviamo sulla piattaforma di e-commerce in offerta a un prezzo vicinissimo al minimo storico e con uno sconto di ben il 42% che fa risparmiare più di 150€. Praticamente lo troviamo disponibile al prezzo di un 32". Il televisore smart di Samsung è balzato subito in testa nelle classifiche di vendite e per questo motivo la disponibilità potrebbe terminare da un momento all’altro.

Le caratteristiche del Samsung TV UE43AU7170 sono quelle tipiche di uno smart TV di fascia media. Ha uno schermo 4K che assicura la massima qualità delle immagini e colori sempre vividi e realistici e, inoltre, ha un sistema operativo semplice da utilizzare e che garantisce la massima compatibilità con tutte le varie piattaforme di streaming. Non si avranno problemi con Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e tutte le altre. Il televisore ha anche una modalità ad hoc pensata per i videogame che aumenta la potenza e migliora la fluidità delle immagini.

Smart TV Samsung TV UE43AU7170: la scheda tecnica

Samsung oramai è diventata un punto di riferimento anche nel mondo degli smart TV e lo ha fatto grazie a dispositivi di ottima qualità. Uno di questi è sicuramente il Samsung UE43AU7170, che oltre alle ottime componenti ha anche un prezzo molto interessante.

Lo smart TV ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K che garantisce la qualità più elevata possibile. Il display è supportato anche da alcune tecnologie proprietarie che migliorano la qualità dei colori e delle immagini. Ad esempio la tecnologia PurColor che, come si intuisce dal nome, interviene sui colori e permette un’ampia gamma visiva. A supporto, inoltre, c’è anche il potente processore Crystal 4K che interviene direttamente per aumentare la qualità di tutti i contenuti che nativamente non sono in risoluzione 4K. Motion Xcelarator, invece, è una tecnologia che compensa automaticamente tutti i frame mancanti e rende le immagini più fluide (molto utile con i videogame e nei programmi sportivi).

Come in tutti gli smart TV Samsung troviamo il sistema operativo Tizen che permette di gestire al meglio la parte dedicata all’interattività. C’è la massima compatibilità con le varie piattaforme di video streaming: troviamo Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Apple TV e RaiPlay, solo per citare le più famose. Inoltre, l’azienda sudcoreana offre l’accesso gratuito a Samsung TV Plus, una piattaforma che aggrega diversi contenuti e diversi canali.

Smart TV Samsung TV UE43AU7170 in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Samsung da 43 pollici è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 279,90€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Il prezzo in questi giorni sta variando molto e lo potreste trovare sia a un livello più alto sia più basso. Acquistandolo in questo momento si risparmiano circa 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis che si attiva in fase di pagamento. La disponibilità dello smart TV è immediata e per la consegna bisogna aspettare veramente poco tempo.

