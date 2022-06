Samsung, smart TV da 50” a metà prezzo: sconto imperdibile

Continuano le super offerte sugli smart TV Samsung su Amazon. Oggi troviamo il televisore intelligente Samsung UE50AU7170 in offerta con uno sconto di ben il 44%, praticamente lo si paga la metà. Acquistandolo oggi si risparmiano poco meno di 300€ sul prezzo di listino e lo si può anche pagare a rate a tasso zero. Inutile dire che si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di una delle migliori promo di tutto il web.

Questo smart TV Samsung è il dispositivo ideale per chi è alla ricerca di una soluzione non troppo grande per il proprio salotto o per la cucina. Nonostante lo schermo sia da 50", le dimensioni sono piuttosto compatte grazie alle cornici praticamente assenti. E lo si può montare direttamente alla parete tramite l’attacco VESA. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, difficilmente troverete qualcosa di meglio. Schermo in 4K, qualità e affidabilità Samsung e un sistema operativo che supporta tutte le principali applicazioni di video streaming. E per non farci mancare nulla c’è anche la compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Samsung UE50AU7170: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung da 50" che troviamo in offerta oggi è uscito sul mercato solamente da pochi mesi e per questo motivo troviamo componenti top in ogni parte, a partire già dallo schermo.

Infatti, lo smart TV monta un pannello da 50" con risoluzione 4K UHD. Samsung lo ha dotato anche di alcune tecnologie proprietarie che migliorano la qualità delle immagini. Ad esempio PurColor permette di avere una vasta gamma di colori e una visione immersiva, mentre il supporto all’HDR migliora la luminosità dei contenuti. La tecnologia Motion Xcelerator, invece, compensa i frame mancanti per avere movimenti sempre fluidi (molto utile soprattutto con i videogame). A gestire il tutto c’è il processore Crystal 4K, che, oltre ad assicurare immagini fedeli all’originale, migliora anche la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione grazie al sistema di upscaling.

Uno smart TV per potersi definire tale deve avere anche un ottimo sistema operativo. E su questo smart TV Samsung troviamo Tizen, sviluppato direttamente dall’azienda sud-coreana. Il supporto alle varie app per il video streaming è massimo e troviamo tutte le piattaforme più importanti a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN e YouTube. Samsung offre anche l’accesso gratuito all’app Samsung TV Plus che raccoglie tanti contenuti informativi e di tendenza. Per concludere, lo smart TV è compatibile anche con Alexa e lo si può gestire direttamente con i comandi vocali.

Samsung UE50AU7170 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Samsung da 50" in offerta su Amazon a un prezzo di 338€, con uno sconto di ben il 44% rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio netto supera i 260€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto direttamente da Amazon: 5 rate da 67,60€ al mese. Lo smart TV è già disponibile in magazzino e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni (anche meno di 24 ore per gli abbonati ad Amazon Prime). Se stavate cercando uno smart TV economico, questa è l’offerta giusta.

