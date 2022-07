Samsung Sound Tower MX-T50/ZF: la cassa da karaoke in offerta su Amazon

Le serate estive offrono molti momenti di relax e il piacere di stare in compagnia degli amici. La musica è il sottofondo piacevole che accompagna le cene all’aperto, in terrazza oppure vere e proprie feste in giardino dove esibirsi in gare di canto grazie al karaoke. In ogni caso tanta musica e un suono limpido e pulito garantiranno il successo della serata e il divertimento degli ospiti.

La cassa Sound Tower di Samsung in effetti si presta a essere la protagonista delle feste estive, in spiaggia, in giardino o in terrazza, ovunque vi siano persone disposte a divertirsi e a cantare. La modalità karaoke, che la contraddistingue, consente di impostare il suono come sottofondo alla voce così da poter cantare in singolo, duetto o coro. La tecnologia della cassa Sound Tower di Samsung che troviamo oggi in offerta su Amazon in versione da 500 W o 1500 W (destinata a spazi più ampi), consente il totale controllo remoto di ogni sua funzione da smartphone, grazie alla tecnologia Bluetooth. Dall’app Samsung Giga Party Audio infatti è possibile impostare sia le modalità di ascolto sia i controlli sulla tipologia di suono.

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF: caratteristiche tecniche

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF è disponibile in due potenze diverse, con dimensioni e pesi diversi. La cassa da 1500 W misura 46 cm di larghezza, è alta 86 cm e ha un diametro di 45 cm per 26,5 Kg di peso. La cassa da 500 W ha misure nettamente inferiori: 35 cm di larghezza e è alta 65 cm.

La tecnologia di entrambe le casse Samsung Sound Tower è di tipo bidirezionale, ossia il suono viene diffuso da due lati, proprio per coprire un’area maggiore.

All’interno di entrambe le casse, ma con potenza diversa, troviamo il twitter per il controllo degli alti e il subwoofer integrato per il controllo dei bassi e il bass booster che affina ulteriormente i suoni più bassi e potenti. Inclusa anche una luce LED che cambia colore in base alla tipologia della musica: party, ambient, dance, e comunque possibile impostarla anche dall’app.

Le modalità di suono pre impostate, quindi con i giusti valori dell’equalizzatore, per entrambe le casse Samsung includono: standard (mono), party, hiphop, edm, rock, latin, house, reggae.

Sempre da app è possibile impostare la modalità DJ che include gli effetti come noise, crush, chorus e wahwah. Infine la connettività include il Bluetooth, una porta USB, 2 porte USB Host, una porta per jack 3,5 mm e 2 porte per microfoni karaoke.

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF: offerta Amazon

Oggi Amazon offre una buona occasione a quanti vogliono scoprire e provare le Samsung Sound Tower MX-T50/ZF nella versione da 1500 W o da 500 W: sono entrambi in sconto.

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF da 1500 W ha un prezzo di listino di 499 euro, ma grazie all’offerta di oggi è in sconto su Amazon a 343,48 (-155,52 euro, -31%).

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF – Speaker Bluetooth portatile da 1500 W

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF da 500 W ha un prezzo di listino di 299 euro ma oggi è in offerta su Amazon a 187,07 (-111,93, -37%).

Samsung Sound Tower MX-T50/ZF – Speaker Bluetooth portatile da 500 W