Samsung Tab S8 Ultra: l'anti iPad Pro esiste veramente

Sono ormai diversi mesi che circolano immagini che dovrebbero ritrarre il prossimo Galaxy Tab S8 Ultra e sembra essere stata proprio Samsung a fornire una conferma riguardo al suo design. Non sappiamo se l’azienda lo abbia fatto volontariamente, ma è stata pubblicata un’immagine online che è stata già sostituita.

Il tutto è avvenuto sulla pagina di supporto dell’assistente vocale Samsung Bixby e, in particolare, quella in cui viene spiegato come attivare lo smartphone Galaxy tramite la voce. Il Galaxy Tab S8 Ultra è apparso in secondo piano in una delle immagini presenti sul sito web. L’immagine in questione (che vedete in apertura di questo articolo, ci scusiamo per la bassissima risoluzione) è rimasta lì per diverse ore prima di essere rimpiazzata. I pochi dettagli sono bastati per scatenare la fantasia degli appassionati di tecnologia, che hanno avuto modo di vedere – per la prima volta in forma ufficiale – le fattezze di uno dei tablet della serie S8 di Samsung. Con il Galaxy Tab S8 Ultra, l’azienda coreana farà sul serio per spodestare iPad Pro dal suo trono.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, com’è fatto

Stando alle immagini pubblicate da Samsung, dovrebbe trovare conferma l’indiscrezione che annunciava la presenza di un notch (la “tacca”) su una delle cornici del Galaxy Tab S8 Ultra. Questa soluzione, probabilmente, servirà ad accogliere sensori fotografici frontali di alta qualità, utili per collegarsi in videoconferenza.

Per quanto riguarda le restanti specifiche, il tablet top di gamma Samsung dovrebbe fare uso di uno schermo Super AMOLED da 14,6 pollici, con risoluzione 2960 x 1848 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il sensore di sblocco tramite impronta potrebbe quindi trovare posto sotto al display.

A bordo potremmo trovare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da GPU Adreno 730, memoria RAM fino a 16 GB e spazio di archiviazione di 512 GB. Anche per la batteria non sono mancate indiscrezioni e potrebbe avere una capacità di 11.200 mAh.

Passando al comparto fotografico, Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe fare uso di doppia fotocamera su entrambi i lati: frontale con obiettivi di 12 megapixel e posteriore con obiettivi primario da 13 megapixel e ultra grandangolare da 6 megapixel.

Non mancherà – almeno in forma opzionale – il supporto alla rete 5G e neanche altoparlanti di alta qualità: forse saranno quattro con Dolby Atmos. Per le annotazioni sul display, ci sarà la Samsung S-pen, mentre per lavorare sui propri documenti sarà possibile collegare la tastiera.

Samsung Galaxy Tab S8, quando arrivano i tablet

Samsung dovrebbe presentare i tre modelli che comporranno la serie S8 nelle prossime settimane, forse addirittura in corrispondenza del lancio degli smartphone Galaxy S22. I modelli saranno tre: Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra.

I prezzi potrebbero essere piuttosto alti e gli ultimi rumor parlano di un prezzo di partenza di circa 750 euro per la variante standard. Ciò significa che il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe superare – e di molto – la soglia dei 1.000 euro, soprattutto in configurazione 5G. Come al solito, la tastiera dovrebbe essere venduta separatamente. Per un tablet che si propone di competere alla pari con l’iPad Pro di Apple, non possiamo aspettarci delle cifre più basse.