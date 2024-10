Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Samsung

Da 18 anni consecutivi, come annunciato nei mesi scorsi dalla stessa azienda coreana, Samsung è leader del mercato TV, con ottimi risultati di vendita e una gamma sempre più completa e articolata oltre che con una piattaforma software ricca di funzioni.

Per il prossimo futuro, l’azienda punta ad arricchire la sua offerta di televisori con ulteriori novità. Sarebbero in arrivo, infatti, dei nuovi TV enormi, con un pannello caratterizzato da una diagonale superiore ai 98 pollici, dimensione che rappresenta, in questo momento, il massimo proposto dalla gamma Samsung.

Samsung lavora a TV enormi

Stando a quanto riportato da ET News, Samsung prepara un importante aggiornamento della sua gamma Smart TV con l’arrivo di televisori da 100 pollici e 115 pollici. Al momento, le informazioni disponibili sono ridotte. La casa coreana dovrebbe essere al lavoro con un partner per poter arricchire la sua linea di televisori.

Di recente, Samsung ha interrotto la produzione di pannelli LCD, con la cessione dei brevetti a CSOT, azienda di proprietà di TCL che oggi ha il monopolio della produzione di LCD di grandi dimensioni. La stessa TCL, infatti, fornisce i pannelli con cui Samsung realizza i suoi TV LCD da 98 pollici.

I nuovi TV da 100 e 115 pollici di Samsung potrebbero arrivare con la gamma 2025 del costruttore coreano. Il debutto, quindi, potrebbe essere fissato tra pochi mesi. Di solito, Samsung svela a inizio anno le novità per la sua famiglia di Smart TV.

I motivi della scelta di Samsung

Alla base della scelta di produrre Smart TV da 100 e più pollici c’è la perdita della leadership del mercato dei TV da oltre 80 pollici. Come evidenziato da una ricerca di Omdia, infatti, Samsung ha perso il controllo sul mercato, che fino a pochi anni fa era dominato dalle Smart TV della casa coreana.

Oggi, infatti, il segmento che racchiude i televisori con pannello da oltre 80 pollici è sotto il controllo cinese con TCL che guida il mercato, dopo il sorpasso ai danni di Samsung. In terza posizione, invece, c’è un’altra cinese, Hisense, che potrebbe tentare a breve il sorpasso.

Con nuovi modelli da 100 e 115 pollici, quindi, Samsung punta a rafforzare la sua posizione in un segmento che potrebbe registrare una forte crescita nel corso del prossimo futuro, con sempre più utenti pronti ad acquistare Smart TV di grandi dimensioni per migliorare l’esperienza di intrattenimento.

Da leader del mercato globale dei televisori, Samsung non può farsi trovare impreparata ed ha bisogno di andare a colmare un vuoto all’interno della sua gamma, destinata, quindi, a raggiungere i 115 pollici di diagonale massima.