Sanremo 2024, film e docuserie sui cantanti in gara

Durante la settimana del Festival di Sanremo le attenzioni di buona parte degli italiani – vuoi per sincero trasporto, vuoi per divertita curiosità – si spostano puntualmente sulla cittadina della riviera ligure e sull’iconico teatro Ariston. I cantanti fanno parlare di sé per le loro canzoni, naturalmente, ma non solo: dagli outfit alle gag tra un’esibizione e l’altra, dai monologhi alle immancabili polemiche di contorno, tutto diventa materiale utile per commentare la kermesse. Se poi a qualcuno venisse voglia di saperne di più su storia, vita e carriera di alcuni dei cantanti in gara, utili strumenti a disposizione sono i documentari e le docuserie presenti sulle principali piattaforme di streaming.

Sbagliata Ascendente Leone con Emma Marrone

Uscito nel 2022 su Prime Video, Sbagliata Ascendente Leone è il film documentario dedicato a Emma Marrone. Diretto dal duo BENDO, composto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, il documentario nasce da un’idea della stessa Emma che qui si racconta in prima persona parlando di vita privata e carriera, talento e insicurezze, coraggio e fragilità.

Il documentario su Mahmood

Nel 2022 su Prime Video è uscito anche Mahmood, docufilm che racconta, attraverso la voce di Alessandro Mahmoud, il percorso artistico e di scoperta di sé che ha portato questo giovane della periferia milanese a diventare un vero e proprio fenomeno musicale. Nel documentario ci sono anche le testimonianze di Blanco, Carmen Consoli, Dardust e Paola Zukar.

Il documentario su Annalisa

Su Annalisa non c’è un vero e proprio documentario, però la cantante, che è laureata in Fisica, nel 2015 ha fatto da guida in Tutta colpa di Einstein, docuserie in tre puntate alla scoperta del CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si può vedere su Mediaset Infinity.

Diodato, la docuserie

Il cantante Diodato è stato protagonista nel 2020 della docuserie Storie di un’altra estate, disponibile su RaiPlay. Dopo aver attraversato l’Italia per le sue esibizioni live in un anno decisamente diverso da tutti gli altri, Diodato ha condensato emozioni e sensazioni di questo lungo viaggio in un racconto dal taglio intimo, in cui non manca ovviamente la fondamentale componente musicale.

Il documentario su Geolier

I fan di Geolier saranno felici di trovare su YouTube la mini-docuserie La Vita di Geolier, firmata da Esse Magazine in collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy, che racconta alcune esperienze vissute dal rapper napoletano. Geolier è anche tra i giudici del rap show Nuova Scena, novità Netflix 2024: in giuria, oltre a Fabri Fibra, c’è Rose Villain, anche lei in gara a Sanremo 2024.

I documentari su Ghali

Nel 2017 Ghali si è raccontato nei cortometraggi Non sei più quelli di prima e Il giorno dopo il fallimento, in cui alcuni video delle esibizioni live si alternano alle riflessioni del rapper o ad alcuni scorci della sua vita. Dai palazzi ai palazzetti, uscito nel 2018, dura un po’ più a lungo ma ha la stessa formula: spezzoni live, video del tour, momenti dietro le quinte e confidenze al microfono. I tre titoli sono disponibili su YouTube.

Documentari sui Negramaro

Nel 2019 è uscito Negramaro. L’anima vista da qui (disponibile su RaiPlay), che racconta cosa è accaduto negli ultimi anni alla rock band salentina. Per celebrare i vent’anni di carriera nel 2023 è arrivato invece il docufilm Negramaro. Back Home. Ora so restare, diretto da Giorgio Testi. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è stato proiettato in seguito in alcuni cinema.

Documentario su Loredana Bertè

La storia di Loredana Bertè e Mia Martini è al centro del breve documentario Quelle brave ragazze, uscito nel 2018 e visibile su RaiPlay. Il corto (dura una ventina di minuti) racconta la vita e la carriera delle due sorelle, icone della canzone italiana.