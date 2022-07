Secondo Samsung è arrivato il momento dei foldable

Samsung ne è convinta, tanto convinta da dirlo tramite il suo presidente della divisione smartphone, TM Roh: "Il momento in cui gli smartphone pieghevoli diventeranno di massa è arrivato". E Samsung, ovviamente, vuole cavalcare l’onda con i suoi Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 che, come sappiamo, saranno presentati il 10 agosto.

Quello dei "foldable", a dire il vero, è un trend che le aziende stanno cercando di forzare e che non viene, naturalmente, dal basso. Non solo nessuno non vive senza un pieghevole, ma non c’è ancora una vera e propria "killer app", un qualcosa che col pieghevole si fa molto meglio che con uno smartphone tradizionale (o, addirittura, che non si può fare senza un pieghevole). Tuttavia, Samsung e le altre grandi aziende hanno bisogno di una grande novità da portare sul mercato per distinguersi da centinaia di modelli di fascia media e bassa, dal costo decisamente inferiore.

Abbiamo cambiato il futuro

Che Samsung, in tutto questo, sia oggi e resterà in futuro una grandissima protagonista è più che probabile, è certo: è quasi l’unica azienda al mondo, insieme a poche altre cinesi, a riuscire a produrre schermi pieghevoli di buona quantità e in massa.

TM Roh, però, ci mette il carico e un po’ esagera: "Abbiamo visto un’opportunità non solo per progettare una nuova forma, ma anche per creare nuove esperienze che non erano mai state possibili prima con uno smartphone. Superando molti ostacoli tecnologici, abbiamo introdotto con successo il primo smartphone pieghevole in assoluto nel 2019 e da allora abbiamo cambiato il futuro del nostro settore".

L’ultima affermazione, quella sul futuro, probabilmente è vera ma la prima, quella sulle "nuove esperienze che non erano mai state possibili prima con uno smartphone", ancora no: non c’è, oggi, qualcosa che senza un foldable non si può fare.

La prossima generazione foldable

TM Roh, chiaramente, sta scaldando i motori in vista del 10 agosto e ci saranno di sicuro nei prossimi giorni altre comunicazioni di questo tipo, e con questi toni, da parte di Samsung.

Il 10 agosto, infatti, si terrà il prossimo Samsung Galaxy Unpacked, evento online che svelerà forme e caratteristiche tecniche dei due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4.

Entrambi avranno un design migliorato rispetto ai modelli attuali, che sostituiranno, una batteria e un’autonomia migliori, un peso minore.

Sarà minore anche il prezzo, che sarà comunque altissimo. Anche nel 2022, infatti, gli smartphone foldable saranno dei top di gamma.