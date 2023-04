Samsung Galaxy Z Flip5: si prevedono ottime vendite

Secondo le ultime indiscrezioni, condivise dall’affidabile esperto Ross Young, Samsung starebbe pensando di anticipare la presentazione del suo prossimo smartphone pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip5, e di conseguenza anche del pieghevole a libretto Galaxy Z Fold5, a inizio dell’estate.

Nel suo tweet, Young scrive "Poiché le stime di produzione per il modello Z Flip5 previste per luglio 2023 risultano essere circa il doppio di quelli del precedente modello Z Flip4 del 2022, è molto probabile che sia lanciato prima quest’anno, il che sarebbe una buona mossa per creare distanza con il lancio di iPhone 15".

I telefoni pieghevoli sono stati venduti piuttosto bene lo scorso annoe la tendenza sembra confermata anche questo anno, secondo le stime di IDC: i foldable sono gli unici modelli in crescita nel 2023, con una previsione di +50,5%.

Come sarà Galaxy Z Flip5

Mettendo insieme i rumor più credibili, e guardando anche a come si stanno muovendo i concorrenti che, finalmente, iniziano a dare filo da torcere a Samsung anche nel settore dei foldable, ci sono alcuni aspetti di Samsung Galaxy Z Flip5 che possiamo già anticipare con discreta probabilità di azzeccare la previsione.

La novità più appariscente, rispetto al Galaxy Z Flip4, sarà la presenza su Galaxy Z Flip5 di uno schermo esterno più grande e decisamente più utilizzabile. La diagonale dovrebbe essere compresa tra 3 e 3,5 pollici, la forma sarà quadrata con una sorta di scanalatura per far spazio alle due fotocamere da 12 MP.

Uno schermo realmente utile per qualcosa, dunque, e non solo per mostrare poche e semplici notifiche provenienti dalle app, come lo schermo esterno di Galaxy Z Flip4.

Si prevede, poi, la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una memoria RAM da 12 GB, uno storage da 256 GB e una buona batteria da 4.100 mAh.

Gli altri telefoni pieghevoli in arrivo

A dimostrazione che il mercato degli smartphone pieghevoli provi a uscire dalla nicchia, anche altre aziende hanno già presentato o sono in procinto di presentare in Cina i loro dispositivi a libretto o a conchiglia.

Tra i più attesi c’è il Motorola Razr 40 Ultra con display anteriore da 3,6 pollici, mentre l’Honor Magic Vs già in vendita in Cina dovrebbe arrivare in Italia a giugno così come il Huawei Mate X3. Presentato da pochissimo Vivo X Flip, mentre OnePlus V Flip arriverà in Cina nel terzo trimestre 2023. Già in vendita in Italia, invece, l’Oppo Find N2 Flip.