Sennheiser Momentum 4 ufficiali: le nuove cuffie top di gamma

Il produttore tedesco Sennheiser è famoso per i suoi dispositivi audio di altissima qualità, dai microfoni alle cuffie, apprezzati soprattutto da quella fetta di utenti che ricerca dispositivi non troppo mainstream ma che si affida alla sapienza e alle conoscenze di una realtà che opera nel settore professionale da moltissimo tempo e che si affida al motto "La ricerca del suono perfetto".

Un esempio del volere perseguire questo motto è riscontrabile nel nuovo prodotto, appena presentato dall’azienda, ovvero le cuffie over-ear Sennheiser Momentum 4, protagoniste di alcune indiscrezioni risalenti alla scorsa settimana che ne avevano svelato il design, completamente rinnovato rispetto a quello proposto fino alla generazione precedente: sparisce quella sensazione di vintage per far posto a un design più moderno, morbido e al passo coi tempi. Per delle cuffie, tuttavia, è importante soprattutto tutta la dotazione tecnologica votata alle prestazioni audio e qui in Sennheiser hanno fatto davvero un ottimo lavoro, almeno sulla carta.

Sennheiser Momentum 4: caratteristiche tecniche

Le nuove Sennheiser Momentum 4 puntano forte sul design, pensato per offrire un grande comfort (archetto e padiglioni sono imbottiti) a chi le indossa, ma anche sulla cancellazione adattiva (e attiva) del rumore (ANC) che vuole garantire un’elevata qualità audio.

Le cuffie, giunte a due anni di distanza dal lancio della terza generazione, sono prive di pulsanti e sono dotate di un’interfaccia d’utilizzo completamente tattile e vanno in pausa automaticamente se tolte dalle orecchie (e si accendono automaticamente quando vengono sollevate), consentendo di aumentare notevolmente l’autonomia, più che triplicata rispetto alla generazione precedente: si passa da 17 a 60 ore di autonomia con ANC attivo, grazie alla batteria da 700 mAh che con una ricarica da 10 minuti fornisce altre 6 ore di autonomia.

Le Sennheiser Momentum 4 hanno anche tante altre tecnologie e funzioni smart: a bordo, infatti, troviamo la Transparency Mode (tramite un tocco è possibile sentire il rumore ambientale circostante), un equalizzatore che può essere controllato tramite l’app Sennheiser Smart Control & Sound Personalization.

Il tutto è unito al trasduttore da 42 mm che garantisce un suono limpido e ad un array di microfoni 2×2 che consente di interagire al meglio con l’assistente vocale e con l’interlocutore in chiamata. Completano la scheda tecnica il Bluetooth 5.2, per garantire una connessione stabile e veloce, e la soppressione automatica del rumore del vento.

Sennheiser Momentum 4: prezzi

Le nuove Sennheiser Momentum 4 sono già disponibili al preordine sul sito ufficiale del produttore, nelle due colorazioni nero o bianco, al prezzo di listino di 349,90 euro.

Il periodo di preordine si chiuderà in data 23 agosto, giorno in cui inizierà la vendita libera delle nuove cuffie top gamma di Sennheiser.