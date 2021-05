3 serie fantasy da guardare su Netflix + bonus

La magia, l’avventura, il mito: questi sono solo alcuni degli ingredienti che compongono le serie tv fantasy, amatissime dal pubblico in streaming. Normalmente le storie sono ambientate in mondi immaginari, popolati da creature fiabesche e fantasiose. Non manca mai l’eroe coraggioso e intrepido e, in alcuni casi, c’è un tocco di soprannaturale o addirittura di horror.

Questi elementi sono comuni a tante serie tv disponibili su Netflix, molte delle quali hanno avuto un incredibile successo. Gli appassionati del genere sicuramente avranno visto tutte le puntate, ma è sempre l’occasione giusta per riguardarle e magari conoscere qualche nuovo titolo sfuggito all’attenzione. Inoltre, le serie spesso sono molto attese perché tratte da saghe letterarie, videogames, fumetti o altri contenuti già celebri. Spesso il genere viene ridotto a Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade o anche Harry Potter, in realtà è davvero molto ampio e articolato. Infine, nonostante sembrano diverse tra loro, hanno davvero tante caratteristiche che le accomunano. Ecco quali sono le 5 serie fantasy imperdibili su Netflix.

Serie tv fantasy The Witcher: di cosa parla

Chi ama il genere fantasy non può non aver visto The Witcher, celebre serie tv tratta dall’omonimo videogioco. Perfetta per chi ha già guardato e amato Il Trono di Spade, è ispirato al videogioco, che a sua volta era tratto dalla saga di Andrzej Sapkowski. Su Netflix è possibile guardare la prima stagione (ma la seconda è in arrivo) composta da 8 puntate e uscita nel 2019. Il protagonista è Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. Il suo mondo è destinato a incontrarsi con quello di altri personaggi magici e affascinanti, quello della strega Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e della principessa Cirilla di Cintra (Freya Allan).

Dark, serie tv fantasy con un tocco di horror

La serie tv Dark è un thriller soprannaturale, con tante caratteristiche comuni al genere fantasy. La trama è incentrata sulla sparizione di due bambini in una piccola cittadina tedesca chiamata Winden, in cui non capita mai nulla di interessante. Le indagini (c’è anche un tocco di poliziesco) portano a scoprire una marea di segreti nascosti dagli abitanti del villaggio.

La trama, a partire da questo punto, si sviluppa su tre diverse epoche e ciò permette di capire le relazioni tra i vari personaggi e gli intrecci della storia. Chi l’ha già vista può guardare in streaming tante serie tv simili a Dark.

Serie tv Merlin, per gli appassionati di Re Artù

Proprio come suggerisce il titolo, Merlin è la serie tv inglese incentrata sul personaggio di Mago Merlino. Nella serie troviamo tutti i personaggi del Ciclo Arturiano, anche Re Artù, Morgana, Re Uther Pendragon, Gwen, Galus e tanti altri.

La particolarità è che Mago Merlino nella serie tv è giovane e non anziano e barbuto come appare nell’immaginario collettivo. Quindi gli appassionati di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda troveranno il titolo davvero interessante. Anche questa serie è disponibile su Netflix ed è composta da 5 stagioni.

Bonus – Disincanto, il progetto fantasy di Matt Groening

Dopo I Simpson e Futurama, Matt Groening ha lavorato ad un ambizioso progetto: la serie d’animazione fantasy intitolata Disincanto. Negli ultimi dieci anni, il genere è stato rivisitato in tutte le salse, perciò il successo di Disincanto ha sorpreso un po’ tutti. Ma la firma ha dato il suo speciale contributo. La serie racconta le avventure di una principessa anticonvenzionale chiamata Bean, sempre in compagnia del suo Elfo e del demone Lucy.