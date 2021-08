3 serie tv che trattano temi disturbanti

Sono diversi i motivi per cui decidiamo di seguire una serie tv piuttosto che un’altra. Spesso se vogliamo staccare dai problemi quotidiani e divertirci niente è meglio di una sitcom per sentirci più leggeri oppure decidiamo di concentrarci in intrighi internazionali, per non pensare.

Nel panorama dello streaming sono diversi i titoli che possiamo scegliere in cui trovare dei temi più toccanti e attuali che ci portano a riflettere. Ci sono però delle storie che seguiamo perché abbiamo la speranza che ci colpiscano più profondamente, quasi come per rispondere a un desiderio inconscio di prendere una pausa dalla vita quotidiana, ma anche da noi stessi per comprenderci meglio. Nell’ampia offerta di titoli a disposizione da parte delle piattaforme di streaming, questi tre sapranno sicuramente conquistare la vostra attenzione.

Teacher



Teacher nasce dall’omonimo flm diretto dalla stessa regista Hannah Fidell che è creatrice di questa serie. La serie ha debuttato qualche giorno fa sulla piattaforma Disney + nella sezione Star. Le vicende narrate in A Teacher raccontano della storia di Claire Wilson, insegnante d’inglese, che intraprende una relazione sessuale con un suo studente 17 enne.

Il rapporto tra i due diventa morboso e ossessivo oltre a destare sconcerto sull’intera comunità con conseguenze drammatiche. Gli episodi di questa mini serie sono dieci. I due interpreti principali Kate Mara di House of Cards e Nick Robinson sono davvero bravi a far emergere i profli più ambigui e tormentati dei loro personaggi.

Dr.Death

Il titolo di questa miniserie non lascia tanto spazio all’immaginazione: è in arrivo per il 12 settembre Dr.Death sulla piattaforma StarzPlay. Christopher Duntsch, medico chirurgo condannato per aver volontariamente causato ad almeno 33 pazienti gravi danni, è il protagonista principale. Insomma dopo questa mini serie vi mancherà Dr. House Joshua Jackson, già interprete di Dawson Creek e di Fringe, torna con questa mini serie tratta dal podcast omonimo che racconta una storia vera.

Medico malato di narcisismo cronico riesce a sfuggire per diverso tempo a dubbi e sospetti di parenti e amici, ma poi l’epilogo sarà solo uno. Dr.Death sarà tenuto sotto controllo da due colleghi d’eccezione: Christian Slater che veste i panni di Randall Kirby e Robert Henderson, interpretato da Alec Baldwin.

The Act

Un’altra serie appassionante che trovate su StrazPlay è The Act: una storia agghiacciante. Gypsy Blanchard interpretata da Joey King è una giovane ragazza che cresce sulla sedia a rotelle, convinta dalla madre di avere una malattia terribile. La madre, è una donna ossessiva, Dee Dee Blanchard, ha il viso di Patricia Arquette, che per questa straordinaria interpretazione ha vinto un Emmy.

Fin qui quasi tutto normale, se non fosse che Gypsy scopre che la mamma ha finto e mentito sulla sua infermità. Sarà allora che la giovane commissionerà l’omicidio della mammina. Otto episodi che trascinano lo spettatore in un percorso tortuoso e affascinante. Con The Act scopriremo meglio i risvolti di chi vive da vicino la Sindrome di Münchhausen.