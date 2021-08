3 serie tv simili a Dr. House

Le serie televisive ambientate negli ospedali sono ormai anni che trovano il favore del pubblico. Da E.R. passando per Grey’s Anatomy ci si affeziona facilmente a chi riesce a salvarti la vita e piace l’illusione che a tutte le patologie si possa trovare un rimedio. Dr. House però è stato di più: sagace e cinico al punto giusto è il medico meno empatico nella storia delle serie tv, ma quello che tutti avrebbero voluto avere per la vita.

Dr. House – Medical Division è una serie tv statunitense che ha avuto un enorme successo, sempre in crescendo, che annovera dal 2004, anno di uscita su FOX, fino al 2012 otto stagioni. Ideata da David Shore racconta le vicende che ruotano attorno al Dr. Gregory House, un medico poco convenzionale ma con una spiccata intelligenza ed esperienza, e il team di medicina specialistica che dirige e da cui è coadiuvato. Secondo il Dr. House, tutti mentono, ma il successo della serie no. Decine di nomination per i più prestigiosi premi tv tra cui Screen Actors Guild Award e due Golden Globe. Se siete stati fan di Dr. House per dialoghi, trama, ritmo o rapporto tra i personaggi potete spaziare anche con queste tre serie con caratteri similari.

Sherlock

Una serie particolarmente affine a Dr. House è Sherlock in cui troviamo esattamente come in House due personaggi principali che sono amici tra loro: Sherlock e il suo amico e assistente Watson. La spiccata intelligenza di Holmes è direttamente proporzionale al pragmatismo di del Dr. Watson e insieme risolvono casi incredibili.

In effetti i dialoghi e la trama di Dr. House traggono ispirazione dagli enigmi del celebre detective Holmes: in ogni episodio un giallo diverso per House, da risolvere, esattamente come accade in Sherlock.

Breaking Bad

Un’altra serie imperdibile è Breaking Bad: racconta le vicende di Walter White interpretato dallo straordinario Bryan Cranston. Alle soglie dei 50 anni White, per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia, decide di prendere un secondo lavoro in un autolavaggio, ma viene sfruttato e umiliato. Nel giorno del compleanno scopre di avere un cancro e i suoi problemi precipitano inesorabilmente fino a quando incontra casualmente un suo ex studente che è diventato spacciatore di poco conto.

White decide di cucinare dei cristalli di meta anfetamina che grazie alle sue competenze in chimica si riveleranno particolarmente puri. I cristalli cambieranno la sua vita, radicalmente. White come House è un personaggio complesso, profondo e guarda la vita con enorme cinismo. Attualmente la serie Breaking Bad è disponibile nel catalogo di Netflix con cinque stagioni.

The Blacklist

Diversa dalle precedenti, ma affine a Dr.House è The Blacklist in cui troviamo Raymond Reddington detto Red un criminale internazionale, non convenzionale come Gregory, che un giorno decide di costituirsi alla polizia. Red decide di svelare quelli che sono i dettagli dei criminali più ricercati che lui conosce.

La sua blacklist però è pensata ed molto personale: avvalendosi degli agenti dell’FBI vuole liberarsi dei suoi principali nemici. Intelligenza e un sarcasmo quelle di Red, caratteristiche affini a Dr. House. The Blacklist è attualmente ancora in produzione.