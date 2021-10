3 serie tv simili a Downton Abbey

Amatissima da pubblico e critica, Downton Abbey è una serie tv britannica andata in onda in Italia fino al 2016 e ambientata in Inghilterra. Le sei stagioni, a cui nel 2019 è seguito un film, si possono vedere su Amazon Prime Video e raccontano le vicende della famiglia aristocratica Crawley.

La storia si svolge nella tenuta di campagna immaginaria di Downton Abbey, nello Yorkshire, tra il 1912 e il 1926. A dare il via alla trama è il naufragio del Titanic, in cui perdono la vita James Crawley, cugino del conte, e suo figlio Patrick, ovvero i due legittimi eredi della proprietà di Downton Abbey e della dote della contessa. Sarà questo evento a innescare le drammatiche vicende che turberanno la quieta e signorile vita della famiglia Crawley e della sua servitù. Downton Abbey è senza dubbio una delle più acclamate serie tv storiche in costume degli ultimi anni, ma non l’unica. Ecco 3 titoli irrinunciabili.

Bridgerton

Aristocratici, balli a corte, corteggiamenti, debutti in società e soprattutto appassionanti storie di amore, tradimenti e sotterfugi. Sono questi gli ingredienti principali della serie tv statunitense Bridgerton, che ha debuttato su Netflix nel 2020. Come Downton Abbey, anche questa volta siamo in Inghilterra, ma la storia è ambientata nell’alta società londinese nei primi decenni dell’Ottocento. La trama inizia con la figlia maggiore della famiglia Bridgerton, Daphne, che debutta nell’alta società ed è determinata a conquistare un buon marito. La seconda stagione è in produzione e si concentrerà sulle vicende di Anthony Bridgerton, uno dei fratelli di Daphne. Sono già state annunciate anche la terza e la quarta stagione.

Victoria

Victoria è la serie tv perfetta per ritrovare alcune delle atmosfere che abbiamo già amato in Downton Abbey. Ambientata nell’Inghilterra del XIX secolo, la trama di questa serie tv britannica è tutta incentrata sulla regina Vittoria, il cui lunghissimo regno è noto come epoca vittoriana. Interpretata da Jenna Coleman, nella prima stagione vediamo Vittoria salire al trono appena diciottenne, ancora inesperta nella gestione di un impero così vasto. Nella seconda e nella terza stagione non mancano avvincenti crisi di corte, fragili relazioni internazionali e anche difficoltà matrimoniali e familiari. La serie tv è stata distribuita in anteprima da La Effe e oggi è disponibile su Now Tv, Sky e Infinity.

Peaky Blinders

Downton Abbey e Peaky Blinders sono simili per diversi aspetti: entrambe sono serie tv britanniche, drammatiche e ambientate nell’Inghilterra degli inizi del Novecento. Le vicende narrate sono diverse, ma ugualmente appassionanti. I protagonisti di Peaky Blinders sono i fratelli Shelby, Thomas e Arthur, reduci della Prima Guerra Mondiale e decisi a farsi un nome nell’ambiente criminale di Birmingham. In attesa dell’uscita della sesta e ultima stagione, alla quale seguirà un film (un altro punto in comune con Downton Abbey!), si possono vedere le prime cinque stagioni su Netflix e su Amazon Prime Video.