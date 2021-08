3 serie tv da guardare a Ferragosto

Il caldo si fa sentire in questo mese di Agosto e se siete ancora in vacanza o appena rientrati a casa e volete evitare di pensare che dalla settimana prossima sarete in ufficio, ci sono delle serie che per motivi diversi vi faranno evadere e rilassare la mente.

A Ferragosto si sa, è pieno di gente ovunque, e se non avete ancora organizzato una gita o volete solo godervi l’alternativa migliore dello stare a casa, al fresco con aria condizionata accesa, siete pronti per darvi a un nuovo sport: il binge watching estivo. Il catalogo delle piattaforme di streaming è davvero ampio e variegato con sempre ulteriori stagioni e storie che si aggiungono.

Ferragosto con Modern Love

Iniziamo a soddisfare la nostra voglia di romanticismo con Modern Love. Su Prime video troviamo due stagioni di questa fortunatissima serie ispirata alle storie vere della rubrica omonima del New York Times. Modern Love è una serie antologica, ogni episodio si chiude come fosse una storia unica a sé stante.

Famosa e popolare, non solo per attori stellari al suo interno, ma anche e soprattutto perché racconta il tema dell’amore sotto diversi punti di vista. Sfumature diverse e tipi di amore diversi. Non c’è sempre un epilogo felice nelle vicende raccontate, ma quello che sicuramente troveremo è l’onestà dei racconti di vita.

Le risate del Metodo Kominsky

Il metodo Kominsky è una serie tv statunitense che racconta la storia di Sandy Kominsky, un attore che ha avuto una breve carriera di successo e ora è un maestro di recitazione di Hollywood. La serie è stata creata da Chuck Lorre, già autore di The Big Bang Theory e Due uomini e mezzo e poi i protagonisti sono eccelsi. Interpreta Sandy Kominsky, uno straordinario Michael Dougles e nei panni di Norman Newlander, del suo agente produttore e amico, Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine.

I due, che hanno a che fare con la senilità, danno vita a una coppia di amicizia davvero esilarante che affronta assieme le sfide della terza età. Una serie che affronta tematiche complesse, ma con il gran segreto dell’ironia!

Tutte e tre le stagioni del metodo Kominsky sono disponibili sulla piattaforma Netflix.

Ferragosto e oltre con Luther

Se siete amanti delle serie tv poliziesche con casi diversi da risolvere e siete pronti ad affezionarvi al personaggio, Luther è la serie che inizierete a guardare nello sfrenato binge watching estivo e proseguirete per tutto settembre. Le stagioni e gli episodi sono tanti, ma la tensione e la suspense vi porteranno di puntata in puntata a volerne sapere sempre di più.

Luther è un brillante agente della polizia di Londra, un ispettore della omicidi che ha un notevole talento, persona però dalle forti passioni che non sempre la sua mente brillante riesce a tenere a freno.

Tutte e cinque le stagioni di Luther sono disponibili nel catalogo di Netflix.