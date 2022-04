Summertime: quando esce la stagione finale?

Dopo due stagioni, la leggerezza e la spensieratezza di Summertime tornano sul piccolo schermo per un’ultima volta. Su Netflix è in arrivo nelle prossime settimane la stagione finale della serie tv italiana che ha esordito sulla piattaforma di streaming nel 2020. La seconda stagione è uscita nel 2021.

La terza e ultima stagione, composta da otto episodi, è diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda. Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli si sono occupati della scrittura. L’ispirazione dell’intera serie tv è il libro Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, uscito nel 1992. La trama racconta la storia di Summer, ragazza introversa e figlia di artisti, e Ale, pilota romano di moto che si trasferisce in Spagna per lavoro. I due si innamorano, ma la relazione è messa alla prova dalla distanza e dalla leggerezza estiva tipica della loro giovane età.

Il cast: chi recita in Summertime 3

Nel cast della terza stagione di Summertime ritroviamo molti volti già noti. Ci sono ovviamente i due protagonisti: Coco Rebecca Edogamhe (che interpreta Summer) e Ludovico Tersigni (che veste i panni di Ale). Oltre a loro, tornano sul set i personaggi principali delle prime due stagioni, ovvero Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola).

Tra le new entry del cast si segnalano Cristiano Caccamo nei panni di Luca, Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana). Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony) interpretano la mamma e il papà di Summer e Blue. Mario Sgueglia (Maurizio) veste invece i panni del papà di Ale e Giuseppe Giacobazzi (Loris) quelli del papà di Edo. Marina Massironi (Wanda) è la compagna di quest’ultimo.

La trama di Summertime 3

La stagione finale di Summertime è ambientata ancora una volta in estate, sulla Riviera romagnola. Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva, di cui non è mai stata una grande amante, con rinnovata spensieratezza. Ale è in preda ai sensi di colpa, Sofia ha paura di aver perso le sue amicizie storiche e Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare.

In definitiva, tutti i protagonisti – Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue – faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi e delle proprie aspirazioni. Intanto, l’arrivo di nuove persone all’interno del loro gruppo diventa un elemento destabilizzante, destinato a ridefinire la loro idea di amicizia e relazione.

Quando esce la stagione finale di Summertime

Potremmo dire che la stagione finale di Summertime sarà, per gli spettatori, un antipasto della vera estate ormai alle porte. I nuovi episodi prodotti da Cattleya, parte di ITV Studios, usciranno infatti su Netflix il 4 maggio 2022.