Questa è la serie TV più piratata dell'anno

Il 2021 sta ormai volgendo al termine e, con esso, arrivano anche alcune delle classifiche più attese dagli utenti del web. Tra le liste del momento non poteva di certo mancare quella che ha decretato la serie TV più piratata dell’anno: il primo posto, ovviamente, è andato a uno degli spettacoli maggiormente attesi e apprezzati degli ultimi 12 mesi, ecco di quale stiamo parlando.

A stilare la particolare classifica che, ormai di consueto, decreta gli spettacoli televisivi che hanno avuto la capacità di carpire l’interesse del pubblico del mondo dei torrent è Torrentfreak, blog che si occupa del panorama del file sharing in ogni sua sfumatura. Ad accaparrarsi il primo posto sul podio è stata una serie realizzata da Disney+: “Wandavision”. Basata su due personaggi appartenenti all’ecosistema Marvel particolarmente amati dai fan, Wanda Maximoff e Visione, la serie è riuscita a imporsi su diversi agguerriti concorrenti, piazzandosi sul gradino più alto degli show tv più scaricati illegalmente attraverso BitTorrent pubblici.

Serie TV più piratate, chi c’è in classifica

Se Wandavision è stato lo show con il maggior numero di download illegali, a riempire gli altri due posti del terzetto in cima alla classifica ci sono altri due spettacoli che hanno saputo carpire l’attenzione degli spettatori. Si tratta di “Loki”, miniserie in 6 puntate sul fratello del dio Thor prodotta ancora una volta da Disney+ e nata da una costola della Marvel, seguita da “The Witcher”, serie prodotta per Netflix che ha debuttato con la sua seconda stagione solo pochi giorni fa che vede come protagonista il mutante dai poteri magici Geralt di Rivia, interpretato dall’inglese Henry Cavill.

A completare i posti rimanenti vi sono, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto, altri tre prodotti Disney sull’universo Marvel: “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye” e la serie animata “What if…?”. Segue al settimo, dopo essere scesa di una posizione rispetto al 2020, un altro degli show d’animazione più seguiti degli ultimi anni, il dissacrante “Rick and Morty”.

Chiudono la decina d’oro “Arcane” e “La Ruota del Tempo”. Il titolo in nona posizione, composto da 9 episodi inseriti nella libreria di Netflix, è una serie d’animazione che affonda le radici nel mondo del videogioco League of Legends; ultima, al decimo posto, la serie distribuita da Amazon Prime Video ispirata alla serie di libri dello scrittore statunitense Robert Jordan.

Come specificato da TorrentFreak, la classifica si basa sui singoli episodi scaricati, calcolo che penalizza le serie rilasciate dalle rispettive piattaforme per intero in un’unica tornata. Infatti, sottolinea il blog, con calcoli diversi vi sarebbero stati diversi cambi di posizione, da “La Casa di Carta” al quinto posto e la comparsa nella decina di “Squid Game”, serie TV coreana per la quale è stata confermata la seconda stagione dopo i successi ottenuti dalla prima.

Serie TV più piratate, i precedenti

Wandavision è riuscita, dunque, a piazzarsi nella posizione che lo scorso anno era stata assegnata a un altro attesissimo successo: The Mandalorian, la quale ha inaugurato una nuova ondata di contenuti dedicati a Star Wars sulla piattaforma di streaming Disney. In precedenza, invece, lo stesso posto se l’era guadagnato la serie più piratata della storia, ovvero Game of Thrones, conclusasi nel 2019 con la sua ottava stagione.