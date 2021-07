3 serie tv simili a Dexter

Sono passate otto stagioni e Dexter Morgan è diventato quasi una persona di casa, tanto che ora, che la serie è terminata, ci manca il suo fascino da serial killer. Se avete già fatto il rewatch degli episodi e vi sentite ancora in astinenza da thriller, giallo e drama potete iniziare a guardare delle serie affini a Dexter.

Dexter, all’apparenza un tranquillo, educato e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami ha letteralmente rapito dal 2006 al 2013 milioni di fan con il suo, potremmo dire, lato oscuro da serial killer. Dexter è infatti un feroce ed efferato assassino che uccide seguendo un suo preciso codice: sceglie come vittime solo ed esclusivamente criminali sfuggiti alla giustizia. La prima stagione trae spunto dal romanzo La mano sinistra di Dio (titolo emblematico) di Jeff Lindsay. Personaggio iconico e particolare quello di Dexter Morgan che affascina e di cui attendiamo il revival annunciato nel 2020.

Bates Motel

E’ una serie tv statunitense basata sui personaggi del romanzo Psyco e sull’omonimo film diretto da Alfred Hitchcok. La storia è incentrata sul rapporto tra Norman Bates, interpretato da Freddie Highmore e la madre, Vera Farmiga. Una relazione strana quella tra i due. Una madre prepotente e ossessioni fanno di questo drama thriller un valido aiuto per esorcizzare l’astinenza da Dexter. La produzione negli Stati Uniti è stata di A&E e in Italia è stato trasmesso da RAI2. Bates Motel potrebbe essere considerato un prequel contemporaneo del film di Hitchcok, in cui viene raccontata la vita di Norman Bates e sua madre prima di quanto faccia il film del 1960.

Bates Motel è disponibile su Prime Video

House of Cards

Se amate il thriller e il genere drammatico questa serie vi terrà impegnati. Frank Underwood è il protagonista, interpretato magistralmente da Kevin Spacey, che in seguito a torbidi intrighi di potere viene silurato per la carica di Segretario di Stato. Frank, come Dexter, ha un profondo rispetto per la giustizia, ne è affascinato a tal punto da esigere una propria vendetta per quanto ingiustamente gli è accaduto, prendendosela con i vertici della politica che lo ha fatto fuori dai giochi.

Six feet under



Six feet under è senza dubbio la serie tv che più indaga il tema della morte. Una serie dal forte carattere psicologico e contemplativo che però sa ironizzare in maniera surreale. La serie racconta le vicende della famiglia Fisher che gestisce un’impresa di pompe funebri e che ha a che fare con la difficoltà della morte e tutte le sue sfaccettature tutti i giorni.

Le loro vite all’interno dell’azienda familiare sono complesse per il tipo di lavoro e anche al di fuori la famiglia vive altrettante complicazioni molto impegnative. Ogni episodio inizia con un decesso che fa riflettere sulle fortune dei personaggi. Apprezzabile l’humor nero di questa serie disponibile su NOW tv.