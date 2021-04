3 serie tv simili a Prison Break

Tra le serie tv di successo dei primi anni del Duemila, spicca sicuramente Prison Break, che è partita dagli Stati Uniti per conquistare il pubblico di tutto il mondo. Lanciata nel 2005, ha subito una battuta d’arresto per qualche anno, per poi essere riprodotta a partire dal 2017.

Attualmente si possono guardare le prime 5 stagioni su Netflix. In attesa della sesta stagione, se mai arriverà, è possibile guardare tante serie tv simili a Prison Break nelle varie piattaforme in streaming. Ma quali sono gli ingredienti che non posso mancare? Sicuramente Prison Break è innanzitutto un dramma familiare, sono infatti coinvolti due legatissimi fratelli. Uno di questi viene incarcerato ingiustamente per un crimine mai commesso, il secondo decide di farsi condannare per restargli accanto e aiutarlo a trovare la verità. Ma naturalmente non mancano thriller, crime e poliziesco. Insomma, Prison Break è una serie tv intensa, che si sofferma anche sul racconto del clima nelle carceri americane.

Serie tv simili a Prison Break: Vis a Vis – il prezzo del riscatto su Netflix

Dagli Stati Uniti ci spostiamo in Spagna, con una delle serie spagnole più famose del momento. Vis a Vis – il prezzo del riscatto è ambientata all’interno del carcere femminile Crus del Sur. Le protagoniste devono lottare contro le ingiustizie dell’istituto, dove vige un clima duro perpetrato dal direttore senza scrupoli e dalle guardie.

Le protagoniste sono uno dei punti forti della serie tv: Zulema (Najwa Nimri), Macarena (Maggie Civantos) fino a tutte le altre detenute. La serie si sofferma anche sulle storie private di ogni detenuta, lasciando il pubblico senza fiato. Inoltre, è realizzata dallo stesso creatore de La Casa di Carta. Insomma, anche se non abbiamo due fratelli, come in Prison Break, nella serie spagnola troviamo lo stesso livello di emozioni e adrenalina.

Vis a Vis è disponibile su Netflix.

Serie tv simili a Prison Break: Homeland su Disney +

Con l’arrivo del Canale Star di Disney +, il pubblico può trovare tanti titoli da guardare anche su questa piattaforma. Chi ha amato Prison Break, guarderà con piacere Homeland.

La protagonista è Carrie Mathison (Claire Danes), un’agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Lei e il protagonista di Prison Break Michael Scoffield hanno molto in comune: la sensibilità e la fragilità, ma anche la volontà di superare i propri limiti. Oltre a un senso di giustizia davvero forte.

È una delle serie tv simili a Prison Break in quanto a tensione, a suspense e di gran lunga anche per il personaggio principale. Michael Scoffield e Carrie Mathison hanno in comune un certo tipo di fragilità, che non è comune ai protagonisti che siamo abituati ad apprezzare.

Homeland è disponibile su Disney +.

Sons of Anarchy su Netflix

La terza serie tv che si avvicina all’immaginario di Prison Break è Sons of Anarchy, ideale per chi ama il genere crime.

Tutto ruota attorno ai SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original) un affiatato gruppo di motociclisti, coinvolto una vera e propria rivoluzione: uno dei più importanti membri vuole cambiare radicalmente le regole. Ciò porta a traumi e rotture anche all’interno della sua famiglia. Ritmo incalzante, trama complessa e personaggi studiati nei particolari: questi particolari rendono la serie davvero piacevole da guardare.

Sons of Anarchy è disponibile su Netflix.