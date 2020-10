3 serie da guardare se ti è piaciuto Vis a Vis

Fan delle serie spagnole fuori dagli schermi, a rapporto! Negli ultimi anni la Penisola Iberica ha prodotto numerosi contenuti capaci di conquistare un pubblico di ogni età e appassionato a generi diversi.

Il motivo è da collegarsi alla ricetta di ciascun titolo: una trama avvincente, personaggi ben caratterizzati e temi controversi, capaci di suscitare profonde riflessioni. Un esempio su tutti è Vis a Vis – il prezzo del riscatto, la serie di successo pubblicata da Netflix che racconta la vita degradante e violenta all’interno di un carcere femminile spagnolo. Le protagoniste sono loro, le prigioniere di Crus del Sur che devono lottare per sopravvivere in un ambiente dove vigono spietate regole di potere e sottomissione. Chi ha guardato Vis a Vis e si è appassionato alle storie di Zulema (Najwa Nimri), Macarena (Maggie Civantos) e le altre detenute può godersi altre serie simili disponibili sulla piattaforma di streaming.

Orange is the new black

Orange is the new black è la versione americana di Vis a Vis. Lo show è ispirato alle memorie di Piper Kerman, raccolte nel libro Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison.

La protagonista si chiama Piper Chapman (Taylor Schilling) e viene condannata a 15 mesi di detenzione presso il carcere femminile Litchfield, perché alcuni anni prima aveva trasportato una valigia piena di soldi in modo illecito per conto del suo amante, un trafficante di droga. In seguito però Piper era riuscita a costruirsi una vita rispettosa della Legge insieme al suo nuovo fidanzato Larry Bloom.

Piper all’interno della prigione stringe un legame particolare con alcune donne, la cui vita è raccontata tramite dei flashback. Il tema è quindi molto simile a quello di Vis a Vis.

Orange is the new black è disponibile su Netflix.

The Yard

Rimaniamo all’interno di una prigione femminile per conoscere la storia di Deniz, una donna che ha sparato al marito dopo anni di violenze, mettendo fine alla sua libertà.

Deniz viene condannata per omicidio ed entra così in carcere dove, fin da subito, conosce le leggi non scritte legate agli equilibri di potere: non appena arriva nel penitenziario si interfaccia con le due matriarche Azra e Kudret, che hanno un carattere forte simile a quello di Zulema di Vis a Vis.

Anche The Yard è disponibile su Netflix.

Prison Break

Parliamo sempre di vita in carcere, ma stavolta i protagonisti sono due uomini e per la precisione due fratelli. Prison Break è incentrato sulla storia di Lincoln, che, nonostante si proclami innocente, viene condannato per l’omicidio di un importante magnate americano.

Suo fratello Michael decide quindi di farlo evadere dalla prigione ma per compiere il suo piano deve farsi incarcerare nello stesso penitenziario. Perciò finge una rapina in banca e raggiunge il fratello dietro le sbarre.

La storia è avvincente ed è arrivata alla quinta stagione. Attualmente è disponibile su Netflix.