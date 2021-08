Serie tv sulla Famiglia Addams: tutte le novità sul cast

La Famiglia Addams torna con una serie tv che Netflix ha affidato a uno tra i registi migliori: Tim Burton. Maestro delle fiabe dark più amate di sempre, indimenticabile Edward mani di forbice con un giovanissimo Jhonny Deep, sarà lui a dirigere gli otto episodi di Wednesday, la serie che ha come protagonista Mercoledi Addams.

La Famiglia Addams nasce con una serie di esilaranti e macabre vignette nel 1938 e da allora sono stati innumerevoli i prodotti che ne sono derivati: film, cartoni animati, lungometraggi e merchandising di vario genere. Un successo enorme quello della family più dark di sempre. Ora a scrivere le nuove storie ci saranno Al Gough e Miles Millar che già hanno ideato SmallVille dell’universo di Superman. Tim Burton ha già diretto miniserie, la più recente il live action Dumbo del 2019, per Wednesday prevede un cambio di rotta rispetto a come siamo abituati a vivere gli Addams: sarà quasi un dramedy di formazione quello incentrato su Mercoledì alle prese con i suoi primi anni di scuola.

Il cast della famiglia Addams

Il cast della serie ideata da Tim Burton per Netflix è ancora in fase di aggiornamento, ma pare proprio che l’attrice, già premio Oscar, Catherina Zeta Jones, vestirà i panni dell’iconica Morticia. Recentemente la Jones è stata impegnata nel piccolo schermo con la serie Prodigal Son.

Catherina Zeta Jones ha finalmente firmato per interpretare la matriarca degli Addams, dopo aver prestato la sua voce nei due film di animazione della Metro-Goldwyn-Mayer, il secondo in uscita a ottobre 2021, proprio a Morticia Addams.

Nei panni della giovane Mercoledì abbiamo Jenna Ortega che abbiamo già visto interpretare Ellie Alves nel drama thriller You. Luis Guzmán è stato invece scelto per impersonare il distinto marito, amante dei sigari per antonomasia, Gomez Addams.

Restano ancora da definire, chi saranno lo zio Fester, il fratellino Pugsley, la nonna e Mano!

La trama di Wednesday

La serie ideata da Tim Burton incentrerà le vicende sulla piccola Mercoledì alle prese con la scuola. Racconterà i tentativi della giovane Addams di gestire i suoi poteri e capacità paranormali, ma non solo. Negli otto episodi verrà raccontato come Mercoledì proverà a risolvere una serie di omicidi che terrorizzano la cittadina e a svelare un mistero sovrannaturale che coinvolse anche i suoi genitori 25 anni or sono. Tutto questo mentre Mercoledì cerca di avere una vita normale, per quello che può un Addams, nelle giornate impegnative di Nevermore.

Teddy Biaselli, direttore delle serie originali di Netflix, è stato a dir poco estasiato all’annuncio della direzione di Burton, da sempre fan appassionato degli Addams. La storia ideata da Tim, sarà unica: mantiene gli aspetti caratteristici della famiglia, spirito e ironia, ma fa emergere caratteri di normalità inediti, per gli Addams.