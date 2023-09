Sesta giornata Serie A 2023 - 2024: dove vedere le partite in TV e streaming

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

Il primo e unico turno infrasettimanale di questa Serie A 2023 – 2024 si disputa dal 26 al 28 settembre. Una sesta giornata che sulla carta non presenta big match, ma che come sempre può rivelarsi ostica per le big, che hanno già cominciato le fatiche europee e vengono da una settimana piena di impegni. L’Inter è chiamata a confermarsi dopo l’ottimo inizio, cinque vittorie nelle prime cinque giornate, suggellato dal derby dominato per 5-1, e se la vedrà in casa contro il Sassuolo, fresco vincitore contro la Juventus. Proprio i bianconeri apriranno questo turno infrasettimanale affrontando martedì sera il Lecce, una delle squadre rivelazione di questo inizio di stagione e che occupa al momento la terza posizione. Il Milan, invece, se la vedrà con il Cagliari: la squadra sarda allenata da Ranieri ha mostrato qualche difficoltà e ha bisogno di punti in ottica salvezza. Anche il Napoli è chiamato a riscattarsi: l’inizio di stagione non è stato esaltante e le sue stelle, K’varatskhelia e Osimhen, non sembrano apprezzare molto il lavoro svolto finora dal nuovo allenatore. A chiudere la giornata Genoa – Roma, con la squadra allenata da Gilardino capace già di vincere in casa contro il Napoli.

Tutte le partite sono disponibili su DAZN, la piattaforma on demand (ma non solo, oramai è disponibile anche sul satellitare e sul digitale terrestre) che ha acquisiti i diritti per trasmettere i match della Serie A 2023 – 2024. Sette partite sono in esclusiva, mentre tre sono in onda anche su Sky e NowTV. In questo sesto turno, i match trasmessi da Sky sono: Cagliari – Milan (mercoledì alle ore 18:30), Lazio – Torino (mercoledì alle ore 20:45) e Frosinone – Fiorentina (giovedì alle 18:30). Per tutti i nuovi abbonati a DAZN e NowTV ci sono delle promo esclusive da non farsi scappare: clicca qui in basso e scopri quali sono.

Dove vedere le partite clou della sesta giornata di Serie A in streaming e tv

Turno infrasettimanale spalmato su tre giorni. Si comincia martedì con una delle partite più interessanti del sesto turno di Serie A 2023 – 2024. All’Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Lecce, con i salentini sorprendentemente in terza posizione a 11 punti e con 0 sconfitte. I bianconeri hanno un punto in meno e vengono da un dolorosa sconfitta per 4-2 sul campo del Sassuolo. Una partita che si preannuncia scoppiettante e ricca di emozioni. Mercoledì triplo appuntamento alle 18:30 con Cagliari – Milan, Empoli – Salernita e Verona – Atalanta. Altri tre match anche alle 20:45: Inter- Sassuolo, Lazio – Torino e Napoli – Udinese. Partite sulla carta molto interessanti, con l’Inter che vuole proseguire il momento magico, mentre Lazio e Napoli sono chiamate a dare delle risposte sul campo dopo l’inizio deludente. Si chiude la sesta giornata giovedì con Frosinone – Fiorentina e Monza – Bologna alle 18:30, mentre alle 20:45 appuntamento allo stadio Luigi Ferraris per Genoa – Roma.

martedì 26 settembre ore 20:45: Juventus-Lecce – DAZN

mercoledì 27 settembre ore 18:30: Cagliari-Milan – DAZN e SKY

mercoledì 27 settembre ore 18:30: Empoli-Salernitana – DAZN

mercoledì 27 settembre ore 18:30: Verona-Atalanta – DAZN

mercoledì 27 settembre ore 20:45: Inter-Sassuolo – DAZN

mercoledì 27 settembre ore 20:45: Lazio-Torino – DAZN e SKY

mercoledì 27 settembre ore 20:45: Napoli-Udinese – DAZN

giovedì 28 settembre ore 18:30: Frosinone-Fiorentina – DAZN e SKY

giovedì 28 settembre ore 18:30: Monza-Bologna – DAZN

giovedì 28 settembre ore 20:45: Genoa-Roma – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN in TV e streaming

Sono sette le partite in esclusiva che trasmette in questa sesta giornata di Serie A 2023 – 2024 DAZN. Si tratta di partite clou come Juventus – Lecce, Inter – Sassuolo, Lazio – Torino e Napoli-Udinese. I match sono disponibili per tutti coloro che sono abbonati al pacchetto DAZN Standard o DAZN Plus, gli unici che comprendono anche le partite del campionato italiano (per saperne di più, basta leggere il nostro approfondimento). DAZN è oramai disponibile su qualsiasi piattaforma e dispositivo ed è raggiungibile anche dal satellitare e dal digitale terrestre. Per vedere i match della propria squadra del cuore bisogna lanciare l’app sullo smart TV (nel caso abbiate l’abbonamento diretto con la piattaforma) e selezionare il box della partita che volete vedere. Oltre allo smart TV, potete seguire le partite anche in streaming da smartphone, computer e tablet.

Come vedere la Serie A su Sky e NowTV in TV e streaming

Le tre partite trasmesse da Sky per ogni giornata sono riservate agli abbonati a Sky Calcio, il pacchetto che permette di vedere il meglio del calcio internazionale, compresa la Premier League. Per gli abbonati c’è anche la possibilità di seguire i match della Serie A in streaming utilizzando SkyGo, l’app per smartphone, computer e tablet.

Oltre che sulla piattaforma satellitare, la Serie A è disponibile anche su NowTV, il servizio on demand di Sky. In questo caso basta avere l’abbonamento al “Pass Sport” che in questo momento è scontato anche del 33%: il costo mensile scende da 14,99€ a 9,99€. L’app di NowTV è disponibile per tutti i dispositivi mobile.

Le tre partite che trasmette Sky in questo sesto turno sono: Cagliari – Milan (mercoledì alle ore 18:30), Lazio – Torino (mercoledì alle ore 20:45) e Frosinone – Fiorentina (giovedì alle 18:30).

