Sex and the city: incredibile new entry nel cast

Il momento che tutte le fan (e i fan) di Sex and the city aspettavano è arrivato. Carrie, Charlotte e Miranda torneranno a percorrere le strade della loro New York. Ad accompagnarle in questo revival, però, non ci sarà Samantha ma una new entry: Sara Ramirez, l’attrice della dottoressa Torres in Grey’s Anatomy.

Il titolo scelto per la nuova serie ambientata a New York è And Just Like That e le riprese inizieranno già durante l’estate. Una storia che parlerà sempre di amicizia e amore, affrontando nello specifico l’evoluzione dei rapporti quando si arriva a 50 anni e la quotidianità viene scossa da una pandemia globale. Come sempre, Carrie si farà portavoce della sua generazione, affrontando la vita di ogni giorno proprio come una delle sue fan. A pesare sarà sicuramente l’addio di Samantha, ma gli sceneggiatori assicurano che ci sarà una spiegazione. L’entrata di Sara Ramirez, invece, permetterà di ampliare gli orizzonti e creare un prodotto che sia più inclusivo e in linea coi nostri giorni.

Revival Sex and the city: chi sono le protagoniste

Chi ama la serie non può certo aver dimenticato Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker) mentre scrive i suoi editoriali e affronta la vita a New York con le amiche: l’avvocatessa Miranda (Cynthia Nixon) e la dolce Charlotte (Kristin Davis). Una grande assenza sarà quella di Samantha, l’amica spregiudicata e sicura di sé, che era interpretata da Kim Cattrall, che avrebbe detto no al revival per i cattivi rapporti con le altre protagoniste.

Al suo posto nel revival di Sex and the city, però, ci sarà un nuovo ingresso: Sara Ramirez. L’attrice viene da un’altra serie televisiva di gran successo: era la dottoressa Cally Torres in Grey’s Anatomy. Un modo per rendere la serie più inclusiva, dato che gli autori hanno annunciato di aver inserito sei nuovi personaggi, di cui 3 donne non bianche.

Revival Sex and the city: il ruolo di Sara Ramirez

La Ramirez si prepara a interpretare un personaggio queer, non binario e comico stand-up che realizza podcast: Che Diez. La descrizione ufficiale del personaggio di Sara è già stata diffusa dalla HBO Max, che ha organizzato il revival, e sul sito si legge: "Che è una grande presenza con un grande cuore, un oltraggioso senso dell’umorismo e una visione progressista dei ruoli di genere. Tutte cose che hanno reso il suo personaggio e il podcast molto popolari".

Michael Patricl King, showrunner e produttore della nuova serie, ha commentato così l’ingresso di Sara: "Tutta la troupe di And Just Like That…è entusiasta che un’artista di talento come Sara Ramirez sia entrata a far parte della famiglia di Sex and the City. Sara è un talento unico, a suo agio sia con la commedia che con il dramma e ci sentiamo entusiasti e ispirati nel creare questo nuovo personaggio per la serie".

Non resta quindi che attendere l’inizio delle riprese fissato per l’estate 2021 a New York per scoprire le nuove avventure delle amiche di Sex and the city, con una incredibile new entry nel cast.