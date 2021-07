Sex and the city: iniziate le riprese del revival

La nostalgia è terminata. Qualche giorno fa sono iniziate, finalmente, le riprese del sequel più atteso di sempre da giovani donne di 40 e 50 anni e non. Tornano Carrie, Miranda e Charlotte di Sex and the city in And Just Like That. La prima immagine ufficiale dal set le ritrae, insieme, fiere, che passeggiano in una strada della grande mela. Ci siamo.

Qualche giorno fa Sara Jessica Parker ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che la ritrae, sorridente, con le sue compagne di avventure di Sex and the City, Cynthia Nixon e Kristin Davis, Miranda e Charlotte, pronte a incendiare le vie di New York. Sono iniziate le riprese per i nuovi dieci episodi di And Just Like That, sequel di Sex and the city, in cui ritroveremo le amiche di sempre: fashion nelle loro vite incasinate. Non ci sarà Samantha, Kim Cattrall, che ha declinato la reunion, pare perché in polemica con le altre protagoniste, ma, assicurano gli autori, la sua assenza sarà giustificata.

And just like that sequel di Sex and the city

Carrie, Miranda e Charlotte saranno nuovamente protagoniste indiscusse nel sequel di Sex and the City. Abbandonate le complicazioni della vita dei trenta anni le troviamo, bellissime e raggianti pronte per le difficoltà dei cinquanta. Iconiche e di carattere nel sequel di Sex and the city verrà sdoganato il mito del capello tinto! Una con un caschetto tra il biondo e l’argento, Miranda, mentre Carrie avrà il suo lungo capello biondo con la ricrescita. Il bacio degli anni che passano e l’armonia dell’accettarsi con rughe e argento tra le ciocche rende le nostre amiche ancora più vicine alle donne comuni di quanto non ci potremmo aspettare.

Charlotte è l’unica delle tre che mantiene una chioma castana, ma sarà frutto della natura o del parrucchiere?

Il loro hair positive, stile Andy McDowell o Jodie Foster, dell’ultimo red carpet al Festival di Cannes ci è piaciuto, ma siamo sicuri che ammalieranno anche l’argento di Carrie e Miranda.

Da perfette cinquantenni affronteranno tra un aperitivo e l’altro, botox, filler, ricrescita e altri temi sentiti sul mito della bellezza femminile e sullo stereotipo della donna che deve sempre mostrarsi giovane.

Il cast del sequel di Sex and the city

Già sappiamo che dobbiamo stare attenti a quelle tre: Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Torna anche l’amato Big di Carrie, che ha ancora il volto di Chris Noth e vedremo con gran piacere David Eigenberg il marito di Miranda, quello di Charlotte interpretato da Evan Handler e Willie Garson l’esuberante amico di Charlotte.

La new entry del cast è Sara Ramirez che da il volto a Che Diez una stand up comedian che conduce un podcast dove Carry è spesso ospite. Potrebbe tornare Aidan, John Corbett ma il produttore esecutivo, Michael Patrick King, non conferma questa notizia.

Assente anche Patricia Field, storica costumista di Sex and the city, impegnata in un’altra serie di Darren Star: Emily in Paris.