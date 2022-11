Si vendono sempre meno smartphone, ma gli iPhone vanno ancora a ruba

Nell’incertezza dell’economia globale a subire la crisi delle vendite sono anche gli smartphone che non si vendono più come una volta. Secondo i dati raccolti dagli analisti di Canalys, nel mondo da luglio a settembre (cioè nel terzo trimestre 2022) sono stati prodotti e spediti meno smartphone.

Paradossalmente si vendono bene solo i telefoni di fascia alta, meglio ancora se sono gli iPhone di Apple, un marchio che sembra non accusare alcuna crisi al momento e che, anzi, ha incrementato dell’8% le spedizioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Samsung scende, Apple sale

Nel terzo trimestre 2022 sono stati spediti in totale 297,8 milioni di smartphone contro i 325,6 milioni spediti nello stesso periodo ma nel 2021.

La prima azienda per numero di telefoni venduti resta Samsung, che ha spedito 64,1 milioni di pezzi nel mondo coprendo una quota del 22% del mercato. Non è un buon risultato, però, perché è l’8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Apple, al secondo posto della classifica, ha spedito 53 milioni di iPhone incrementando le vendite dell’8% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. La fetta di mercato dell’azienda di Cupertino è oggi pari al 18% .

Segue Xiaomi, al terzo posto, che invece ha registrato una contrazione delle spedizioni del 7,8% nel terzo trimestre 2022 rispetto al trimestre analogo del 2021. In totale l’azienda cinese ha spedito 40,5 milioni dei suoi telefoni nel mondo e detiene il 14% del mercato globale.

Al quarto posto c’è Oppo che ha spedito 28,5 milioni di telefoni e che copre il 10% della quota globale del mercato ma che ha registrato una contrazione delle spedizioni nel terzo trimestre pari al 22,2%.

Al quinto posto troviamo Vivo che ha spedito 27,4 milioni di telefoni nel terzo trimestre 2022, ossia il 20% in meno rispetto all’anno scorso e che detiene così il 9% della fetta di mercato globale.

Apple rischia nel quarto trimestre

Dai dati emerge che a trainare il successo delle spedizioni di telefoni Apple è stata la nuova gamma iPhone 14, portata sui mercati internazionali a settembre, che ha fatto impennare le vendite.

Ma a causa dei recenti disordini alla fabbrica Foxconn, dove si producono proprio gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, questo primato potrebbe essere messo seriamente a rischio poiché la linea di produzione è bloccata.