Siete dipendenti da smartphone? Provate con il bianco e nero

Il numero di dipendenti da smartphone è in costante crescita. Questi dispositivi sono sempre più utilizzati e, in alcuni casi, possono diventare una fonte di ansia e stress per l’utente che genera una vera e propria dipendenza dal proprio dispositivo che dovrà essere sempre “a portata”, per verificare l’arrivo di notifiche, messaggi o altro.

Un modo per combattere la dipendenza da smartphone è rappresentato da una particolare impostazione del display, con il passaggio al bianco e nero o, meglio, a una scala di grigi. Si tratta di un’opzione presente in tutti gli smartphone moderni, sia Android che iPhone, e che può essere provata in modo molto semplice.

Ecco, quindi, come combattere la dipendenza da smartphone ricorrendo allo schermo in bianco e nero.

Combattere la dipendenza da smartphone con il bianco e il nero

Secondo Tristan Harris, ex Design Ethicist di Google, un modo per contrastare la sempre più rilevante dipendenza da smartphone è rappresentato dalla possibilità di “togliere i colori”, andando ad attivare la modalità con schermo in scala di grigi e, quindi, il “bianco e nero“. I dispositivi mobili sono progettati per essere semplici da usare e, soprattutto, per creare dipendenza. Il ricorso a questa modalità può, quindi, aiutare, non poco, gli utenti.

Come attivare la scala di grigi su Android e iPhone

Attivare lo schermo in bianco e nero, o sarebbe meglio dire in scala di grigi, su smartphone è semplice. La procedura da seguire, però, cambia in base al sistema operativo utilizzato dal proprio dispositivo. Basteranno pochi secondi, in ogni caso, per completare l’operazione. Vediamo come si fa:

Con Android

Gli smartphone Android 10 o versioni successive possono attivare lo schermo in scala di grigi direttamente dalle Impostazioni, grazie alla Modalità Riposo. La procedura da seguire per completare quest’operazione è semplice. Bastano pochi secondi per configurare in modo corretto lo smartphone.

Dalle Impostazioni del dispositivo, infatti, bisogna andare in Benessere digitale e Controllo genitori (o controllo parentale) e poi scegliere Modalità Riposo. Questa sezione consente all’utente di personalizzare il funzionamento della Modalità Riposo, andando anche a impostare l’uso dello schermo in bianco e nero.

Da notare, inoltre, che la Modalità Riposo (e quindi lo schermo in scala di grigi) può essere attivato direttamente dall’area delle notifiche. È sufficiente effettuare uno swipe dall’alto verso il basso per poter accedere alle varie Impostazioni rapide del dispositivo. Su molti smartphone, in questa sezione è presente un tasto per attivare o disattivare la Modalità Riposo.

Per usare la scala di grigi su smartphone Android 9 o versioni precedenti, invece, non è possibile ricorrere alla Modalità Riposo. In questo caso, bisogna trovare una soluzione alternativa sul Google Play Store. È possibile provare un’app di terze parti che permette di impostare lo schermo in bianco e nero. Una soluzione su cui puntare è Gray Switch.

Con iPhone

Anche gli utenti iPhone hanno la possibilità di attivare lo schermo in scala di grigi. In questo caso, infatti, è possibile sfruttare una delle funzionalità di Accessibilità del dispositivo. La procedura è molto semplice e basteranno pochi secondi per completare l’operazione.

Per attivare lo schermo in bianco e nero su iPhone basta andare in Impostazioni > Accessibilità. A questo punto bisogna andare in Schermo e dimensioni testo e poi scegliere l’opzione Filtri colore > Scala di grigi.