Con l'ultima versione Signal è uguale a WhatsApp

La grande fuga degli utenti da WhatsApp e dalla sua nuova privacy policy prosegue verso altre app di messaggistica e Signal ha deciso di tenere il passo. Nell’ultimo aggiornamento di Signal Messenger arrivano nuove funzioni già presenti in WhatsApp e le differenze tra le due diventano minime.

A rivelare i contenuti dell’update dell’app di Signal è il sito WABetaInfo, che spiega come la versione beta possa essere scaricata sia dal Google Play Store che dalla pagina web TestFlight. L’obiettivo diventa così offrire lo stesso servizio della chat di proprietà di Facebook e per questo motivo l’app ha iniziato a sviluppare un aggiornamento che include funzionalità amate dagli utenti WhatsApp. A partire dalla prossima versione saranno disponibili nuove funzioni come gli sfondi personalizzati per le chat, gli adesivi animati e la possibilità di aggiungere una descrizione al proprio profilo. Ecco le novità in arrivo.

Signal come WhatsApp: le novità tra sfondi, stati e adesivi

La nuova versione di Signal sembra avere un’interfaccia praticamente uguale a quella di WhatsApp, con la possibilità di cambiare sfondo peer le chat, scegliendo nome del contatto, pulsanti di chiamata, colori a tinta unita o immagini personalizzate, oltre che una funzione per scorrere tra gli sfondi disponibili.

Sempre nella grafica, ora anche Signal consente di aggiungere una descrizione nella pagina delle informazioni del contatto. Infine, arrivano gli adesivi animati e la possibilità di crearne di propri dall’app Signal Desktop e di condividerli con amici e contatti.

Signal come WhatsApp: download file, chiamate e gruppi

Le novità per Signal arrivano anche tra le funzioni per le chiamate, con una modalità low data che è già implementata in WhatsApp e consente di ridurre l’utilizzo di dati quando si chiama tramite app. Inoltre, per i dispositivi iOS, sarà possibile vedere le proprie chat su un foglio di condivisione iOS, mentre per entrambi i sistemi operativi si potrà abilitare o meno il download automatico dei file multimediali.

Per quanto riguarda i gruppi, anche qui arrivano funzionalità nuove. Le chiamate di gruppo vedono l’aumento dei partecipanti da 5 a 8, proprio come nella rivale chat di proprietà di Facebook. Inoltre, l’app consentirà di creare un link di invito al gruppo che sia condivisibile con altri utenti Signal.

Perché scegliere Signal se fuggi da WhatsApp

L’annuncio dei nuovi Termini di servizio di WhatsApp ha avviato una vera e propria fuga verso altre app come Signal e Telegram, anche se al momento le modifiche della chat di Facebook non comportano nulla per gli utenti: sia le chiamate che le conversazioni con amici e familiari sono comunque criptate end-to-end.

Le app come Signal e Telegram utilizzano entrambe lo stesso protocollo di crittografia end-to-end implementato da WhatsApp e quindi garantiscono lo stesso livello di sicurezza. Se Telegram ha ringraziato gli utenti per il record di account attivati, Signal ha deciso di farlo implementando tutte quelle funzionalità che non aveva e che erano già disponibili in WhatsApp, così da non far mancare nulla a chi la sceglie.