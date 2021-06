Sky celebra la giornata mondiale dell'ambiente con uno speciale

Il 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente e, per l’occasione, Sky ha vuole usare la propria voce per raccontare nel suo palinsesto opportunità e vantaggi legati alla sostenibilità ambientale in modo da sensibilizzare il pubblico.

I temi trattati saranno tanti, dai cambiamenti climatici allo sviluppo sostenibile, fino ad argomenti come biodiversità, desertificazione, consumo del suolo, economia circolare e tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030. Da sempre Sky si impegna in questi ambiti, attraverso la promozione di un business responsabile e sostenibile, ma anche con l’attuazione di progetti mirati a creare un futuro migliore. Insomma, l’ambiente è davvero prezioso e per questo Sky ha pensato a una serie di appuntamenti importanti per celebrare il Pianeta, insieme a un incontro al Ministero della Transizione Ecologica. Ecco cosa ha in serbo per il suo pubblico l’emittente proprio durante il 5 giugno.

Giornata Mondiale dell’Ambiente: il ruolo di Sky

Il gruppo Sky negli anni ha attivato tanti progetti per l’ambiente.

È diventata la prima carbon neutral media company per le emissioni dirette, in seguito il gruppo si è impegnato, tramite la campagna Sky Zero, a diventare net zero carbon entro il 2030, tagliando del 50% le emissioni del proprio business.

Inoltre è Principal Partner e Media Partner del vertice internazionale sul cambiamento climatico COP26, la conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow per decidere il futuro del Pianeta.

Sky Italia ha anche siglato un protocollo con il Ministero della Transizione Ecologica e sta lavorando su una serie di eventi per coinvolgere il proprio pubblico sulle tematiche chiave per la tutela dell’ambiente.

Il lavoro è svolto anche in ottica degli appuntamenti internazionali che coinvolgono l’Italia: dalla COP26 di Glasgow al "Youth4Climate2021: Driving Ambition".

Giornata Mondiale dell’Ambiente su Sky TG24

Sky Italia promuove una serie di iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Insieme al Ministero della Transizione Ecologica, l’emittente ha organizzato un incontro sulla Giornata Mondiale dell’Ambiente che andrà in onda il 5 giugno 2021 alle 12 e in replica alle ore 20:45. All’appuntamento parteciperanno il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con Stefano Boeri, architetto e presidente del Comitato Scientifico di Forestami, Ilaria Capua, direttore One Health Center dell’Università della Florida e Andrea Illy, presidente di Illycaffè.

Il dibattito sarà condotto da Sarah Varetto, responsabile della sostenibilità e della comunicazione di Sky Italia.

Si parlerà di come le imprese, le istituzioni e i cittadini possono lavorare insieme per il "Ripristino degli Ecosistemi".

Infatti, il 5 giugno inizierà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, che ha come obiettivo far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.