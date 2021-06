Sky Rojo 2 sarà una stagione movimentata: quando arriva su Netflix

Sky Rojo è una serie tv spagnola prodotta da Vancouver Media. Ideata da Álex Pina, già autrice de La casa di carta, ed Esther Martínez Lobato, è in uscita il 23 luglio la seconda, e sembrerebbe ultima, frenetica serie. L’azione finemente mixata al drama sono stati gli elementi più apprezzati dalla critica che ha paragonato Sky Rojo ai film di Quentin Tarantino.

Sky Rojo 2 prosegue la singolare storia di tre prostitute, Coral, Wendy e Gina, che scappano dal locale in cui lavorano alla ricerca della libertà. Quello che non sanno è che saranno seguite da Romeo, il proprietario del Club della Spose a Tenerife e i suoi scagnozzi Moises e Christian. Le ragazze hanno storie importanti alle spalle. Coral, che ha una dipendenza da tranquillanti, è un’ex biologa che vede nel suo lavoro una via di fuga da un passato torbido. Wendy, argentina, fugge in Spagna, pensando che la carriera da prostituta migliorerà la sua vita e quella della compagna. Gina, afro-cubana, ha accettato di lavorare nel locale per mantenere il figlio e la madre malata.

Sky Rojo 2: la promessa del trailer

La seconda stagione di Sky Rojo sta arrivando e il primo trailer ufficiale ha fatto la sua comparsa su Netflix. Nei primi secondi del trailer, si sente: “Dicono che quando stai per morire ti vedi passare davanti le immagini della tua vita e quello che credevo fosse il finale in realtà era il principio…".

Sono in molti a indicare la serie come la legittima erede de La casa di Carta. Anche nel secondo capitolo, per 8 episodi ci sarà umorismo nero, azione e tanta adrenalina. Romeo e i suoi scagnozzi, tra cui Moises interpretato da Miguel Angel Silvestre di Sense8, non daranno tregua alle tre ragazze, sempre più pronte a diventare assassine per riavere la loro libertà. Si rafforzerà la loro amicizia e vivranno al massimo ogni istante.

Le abbiamo lasciate con un perfetto piano per eliminare Romeo e i suoi scagnozzi: intrappolarli in una fossa e seppellirli con le loro auto. Qualcosa non va come dovrebbe e le ragazze si troveranno tra la vita e la morte.

Sky Rojo 2: predatori e prede

"I predatori diventano prede", sottotitola Netflix nel trailer. In questa frenetica seconda stagione di Sky Rojo 2, le ragazze cambiano atteggiamento passando al contrattacco: smetteranno di fuggire. Inizieranno ad attaccare. Una menzione alla colonna sonora di Sky Rojo 2, così come il primo capitolo, della serie, è davvero un’esplosione di rock e pop.

In Sky Rojo 2 siamo sicuri ci sarà tantissima vendetta, spirito di sorellanza e adrenalina a fior di pelle: sale quindi la tensione verso il 23 luglio per l’uscita su Netflix.