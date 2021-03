Sky Rojo: la nuova serie dei creatori de La Casa di Carta

Il 19 marzo su Netflix arriverà la nuova serie tv scritta da Álex Pina e Esther Martínez, gli autori de La Casa di Carta. Si intitola Sky Rojo e sarà un drama divertente ed esplosivo, che vanta nel cast la cantante e attrice argentina Lali Espósito e l’attore Miguel Ángel Silvestre.

La serie si concentrerà sulle vicende di tre donne, Coral, Wendy e Gina, che decidono di punto in bianco di cambiare vita e fuggire a caccia della libertà. Sarà quindi un viaggio frenetico, dove non mancheranno momenti adrenalinici e divertenti. Il loro legame si rafforzerà gradualmente e insieme riusciranno ad affrontare tutte le avversità. Sky Rojo è il quarto lavoro di Álex Pina per la piattaforma: l’autore è legato a Netflix da un contratto pluriennale e ha già lavorato ad altri progetti: non solo La Casa di Carta, ma anche White Lines e Vis a Vis. La prima è la serie spagnola di maggiore successo degli ultimi anni, la seconda ha debuttato online a maggio 2020 guadagnando un discreto risultato, mentre l’ultima è la versione spagnola di Orange is the new black. E ora il pubblico attende di guardare il nuovo titolo.

Di cosa parla Sky Rojo: trama

Coral, Wendy e Gina sono tre prostitute imprigionate in una vita di eccessi e obblighi che non amano più. Decidono quindi di scappare dal night club Las Novias in cui lavorano. Romeo, il loro capo, nel frattempo le insegue per tutto il Paese, insieme ai suoi scagnozzi, Moisés e Christian. Le tre donne (una cubana, una argentina e l’altra spagnola) che hanno numerosi precedenti penali, non possono affidarsi alla polizia e si immergono quindi in una fuga mozzafiato, dove affrontano numerose difficoltà.

Sky Rojo è quindi la narrazione di un viaggio dove succede davvero di tutto. Grazie alla loro forza e al legame che le unisce, riescono a fuggire e cercano di realizzare i sogni a cui per troppo tempo hanno rinunciato. Lungo il loro viaggio incontreranno altri strambi personaggi, che non faranno altro che arricchire la storia e renderla ancora più adrenalinica. Proprio come ne La Casa di Carta, tutto ruota attorno a personaggi perfettamente caratterizzati, con i loro pregi e difetti.

Cast Sky Rojo: attori e personaggi

La storia è incentrata attorno a un ristretto gruppo di personaggi, che definiscono tutta l’azione. Gli attori sono molto conosciuti in Spagna e nei paesi latini. Ecco il cast di Sky Rojo:

Lali Espósito è Wendy

Miguel Ángel Silvestre è Moisés

Verónica Sánchez è Coral

Asier Etxeandia è Romeo

Yany Prado è Gina

Enric Auquer è Christian

Sky Rojo: uscita

La serie tv Netflix Original è composta per il momento da due stagioni di otto episodi ognuna. Le riprese sono iniziate alla fine del 2019 tra Madrid e Tenerife, in seguito si sono fermate per qualche mese a causa del Covid-19 per essere terminate alla fine del 2020. Sky Rojo fa parte delle novità di questo mese, uscirà infatti su Netflix il 19 marzo 2021.