Sky, dal 1 luglio arrivano tre nuovi canali: quali sono

Il primo luglio è un giorno importante per il palinsesto di Sky. Infatti, oltre ai quattro canali che verranno eliminati, e di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, ce ne sono degli altri che cambiano nome e che vanno a sostituire quelli già presenti. Stiamo parlando dei canali di cinema di RTI presenti su Sky con il marchio Premium: Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy.

Questi quattro canali, infatti, verranno cancellati e al loro posto debutteranno: Premium Cinema 1, Premium Cinema 2, Premium Cinema 3. Non sarà un semplice cambio di nome, ma si tratta a tutti gli effetti di tre nuovi canali dedicati alla settima arte. Così come nuova sarà la linea editoriale: ogni canale avrà una propria connotazione ben riconoscibile da tutti gli utenti. Il canale Pemium Cinema 1 avrà anche una versione +24, disponibile però solo per i clienti del satellitare. Per avere i nuovi canali, gli utenti non dovranno fare nulla: l’aggiornamento del palinsesto sarà automatico e verrà effettuato direttamente dall’emittente satellitare. Ecco cosa trasmetteranno i tre nuovi canali Cinema.

Sky, la programmazione dei tre canali Cinema

Una vera e propria ri-organizzazione per offrire agli utenti il miglior prodotto disponibile. Dal 1 luglio 2020 su Sky sono disponibili tre nuovi canali cinema: Premium Cinema 1, Premium Cinema 2, Premium Cinema 3. Vanno a sostituire i quattro precedenti canali cinema di Premium presenti su Sky che vengono definitivamente cancellati.

Cosa trasmettono i nuovi canali Premium Cinema? Ognuno avrà una connotazione editoriale ben precisa:

Premium Cinema 1 (numero 313): canale dedicato all’azione, ai film sui supereroi, sulla magia e alle commedie statunitensi.

(numero 313): canale dedicato all’azione, ai film sui supereroi, sulla magia e alle commedie statunitensi. Premium Cinema 2 (numero 315): su questo canale sarà possibile trovare storie hollywoodiane, i film dei grandi registi, titoli romantici e le migliori commedie americane scanzonate.

(numero 315): su questo canale sarà possibile trovare storie hollywoodiane, i film dei grandi registi, titoli romantici e le migliori commedie americane scanzonate. Premium Cinema 3 (numero 316): la nuova casa per tutti i film comici.

Chi potrà vedere i nuovi canali Premium Cinema

I tre canali sono disponibili per tutti gli utenti del satellitare con abbonamento a Sky Cinema e opzione Sky HD attiva. Presente anche per i clienti di Sky sul digitale terrestre tramite Sky TV. I tre canali saranno presenti anche su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky disponibile per tutti gli abbonati.

Quali canali verranno eliminati da Sky il 1 luglio

Oltre ai tre nuovi arrivi, c’è da segnalare anche l’addio di quattro canali, oltre a quelli di Premium Cinena. Stiamo parlando di Fox Life, Dove, Lei e di Man-ga. Sky, tramite la pagina dell’Assistenza Clienti, ha spiegato i motivi dell’abbandono: è scaduto l’accordo tra l’emittente satellitare e l’editore dei vari canali e non è stato rinnovato.