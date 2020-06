Sky, dal 1 luglio addio a quattro canali: quali sono

Prima il messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook e poi anche la conferma ufficiale dell’Assistenza Sky: dal 1 luglio il canale Man-Ga non sarà più visibile sulla piattaforma satellitare. Ma non sarà l’unico. Infatti, come si può leggere sul sito online dell’assistenza Sky saranno ben quattro i canali che termineranno le loro trasmissioni. Oltre a Man-Ga, anche Fox Life, Dove e Lei.

Il motivo è spiegato dalla stessa emittente satellitare: la licenza per trasmettere i canali è scaduta e non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Cosa succederà? Molto semplice: il palinsesto verrà aggiornato e i quattro canali verranno definitivamente eliminati. Per gli amanti degli anime giapponesi e delle serie TV è un brutto colpo, ma non è escluso che in futuro arrivino nuovi canali che trasmetteranno programmi televisivi simili. Gli stessi gestori del canale Man-ga, nel messaggio pubblicato su Facebook, hanno dato appuntamento ai loro utenti con delle novità che arriveranno a breve.

Perché i quattro canali non saranno più disponibili su Sky dal 4 luglio

A spiegare la motivazione è la stessa assistenza di Sky: è scaduto l’accordo tra l’emittente satellitare e l’editore dei vari canali e non è stato rinnovato. Nulla di cui preoccuparsi: si tratta di un fatto abbastanza abituale per il palinsesto di Sky e già nei mesi precedenti era accaduta una cosa simile con i canali di Disney Junior che dal 1 maggio non sono più visibili. In quel caso, però, la decisione era stata presa dalla stessa Disney per spingere la nuova piattaforma Disney+.

Cosa cambia per gli utenti

Cosa devono fare gli utenti utenti dal 1 luglio? E soprattutto, cosa bisogna fare con i programmi dei quattro canali salvati sul decoder?

Per quanto riguarda il palinsesto dei canali, gli utenti non devono fare nulla: verrà aggiornato in modo automatico da Sky. Per quanto riguarda i programmi salvati sul decoder, invece, resteranno disponibili fino alla data indicata al momento del download, dopodiché verranno eliminati.

Le serie tv trasmesse su Fox Life, come Grey’s Anatomy, Outlander e The Resident, verranno programmate nei prossimi mesi sui canali Fox e Fox Crime, ancora presenti sul palinsesto di Sky.